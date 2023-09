Nij ûntdutsen griene komeet Nishimura sichtber foar it earst yn 400 jier

In nij ûntdutsen griene komeet mei de namme Nishimura, nei amateur Japanske astronoom Hideo Nishimura dy't it ûntduts, is op it stuit foar it earst yn mear as 400 jier sichtber. Nishimura seach de komeet mei in Canon digitale kamera en in telelens. Kometen binne brokken smoarch iis dy't oerbleaun binne fan it pún dat oerbleaun wie doe't ús sinnestelsel foar it earst ûntstie. Typysk bliuwe kometen fier fuort fan 'e sinne en binne beferzen en ûnsichtber foar ús. Lykwols, sa no en dan komt in komeet de sinne oan.

As de waarmte fan 'e sinne it iisige materiaal yn' e komeet begjint te ferdampen, wurde de smoargens en stof fan binnen befrijd, wêrtroch't de sturt fan 'e komeet ûntstiet dy't fan 'e ierde sichtber is. De ûntdekking fan Nishimura is opmerklik sjoen de prevalens fan automatisearre teleskopen. Amateurastronomen lykas Nishimura fine it faaks útdaagjend om iets te ûntdekken dat net al op 'e stjerkaart stiet.

Om de komeet Nishimura te sjen, moatte jo op it noardlik healrûn wêze en nei jo eastlike hoarizon sjen foardat de sinne opkomt. De bêste kâns om it te sjen is tiisdeitemoarn as it it tichtst by de ierde is. Op 17 septimber sil de komeet it tichtst by de sinne stean en sil úteinlik fan it súdlik healrûn sichtber wurde. Sjoch foar it yn it stjerrebyld fan Leo en brûk in verrekijker of in lytse teleskoop foar in goed sicht.

boarnen: Alles besjoen, NASA, NurPhoto fia Getty Images