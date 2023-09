De Equinox en it Noarderljocht: in spektakulêre werjefte

De equinox, dy't falt op 23 septimber, soe in bettere kâns biede as gewoanlik om tsjûge te wêzen fan it aze-ynspirearjende sicht fan it noarderljocht, ek wol bekend as de aurora borealis. It magnetysk fjild fan 'e ierde en de tilt fan' e planeet op dat stuit meitsje geunstige betingsten foar it foarkommen fan dizze natuerlike ljochtshow. Hoewol d'r noait in definitive garânsje is foar it sjen fan it noarderljocht, fergruttet de equinox de kâns, ynstee fan it te garandearjen.

Neffens David Moore, de redakteur fan it tydskrift Astronomy Ireland, binne de bêste lokaasjes yn Ierlân om in glim fan it noarderljocht te krijen de noardkust fan Noard-Ierlân en Mayo. Dizze gebieten binne ideaal fanwege har unbelemmerde útsjoch oer de Atlantyske Oseaan, tegearre mei minimale ljochtfersmoarging fan stêden en stêden. Dochs, as de loft dúdlik is, kin it noarderljocht sichtber wêze fanút elk diel fan it lân.

It ferskynsel fan it noarderljocht begjint neidat sinneflaters, of útbarstings op 'e sinne, miljarden tonnen strieling yn 'e romte frijlitte. Likernôch twa dagen nei't dizze sinneflaters foarkomme, reitsje de atoomdieltsjes de atmosfear fan 'e ierde. Guon fan dizze dieltsjes wurde fongen yn it magnetysk fjild fan 'e ierde en wurde nei de Noard- en Súdpoal lutsen. As dizze dieltsjes botse mei de atomen en molekulen yn 'e sfear, meitsje se de libbene kleuren dy't ferbûn binne mei it noarderljocht.

Om de aurora folslein te belibjen, is it essensjeel om fuort te wêzen fan troch de minske makke ljochten. Wenje yn in stêd of stêd sil allinich in sicht biede fan grutte displays. De sinne giet troch syklusen fan aktiviteit elke 11 jier, en it is te tankjen oan peak yn 2025, wêrtroch't de kommende jierren benammen opportun foar it sjen fan it noarderljocht.

Astronomy Ierlân leveret in aurora-alarmtsjinst, en pleatst elke middei foarsizzingen oer de himelomstannichheden foar de kommende nacht, ynklusyf de mooglikheid om it aurora te sjen. De ljochten kinne wurde waarnommen op ferskate tiden yn 'e nacht, soms foar ferskate oeren en soms foar mar in koarte perioade.

Wylst bewolkte loften de besjenûnderfining hinderje kinne, reitsje de dieltsjes fan 'e sinne de sfear goed boppe de wolken. Dêrom, as der heldere loften binne, kin it noarderljocht yn al har gloarje te sjen wêze.