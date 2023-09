Wittenskippers yn Japan observearje super-swiere soerstofisotopen

Wittenskippers yn Japan hawwe in wichtige ûntdekking makke troch de super-swiere soerstofisotopen oxygen-27 (27O) en soerstof-28 (28O) foar it earst te observearjen. It team by it Tokyo Institute of Technology en RIKEN fûn dat de soerstof-28-isotoop, dy't tocht waard dat se benammen stabyl wie, gjin "dûbele magy" wie lykas earder leaude. De ûntdekking sil bydrage oan it ferbetterjen fan ús begryp fan nukleêre struktuer en kin gefolgen hawwe foar de natuerkunde fan neutronstjerren.

As kearnfysici prate oer magyske nûmers, ferwize se nei in situaasje wêrby't de nukleons fan in atoom (protoanen en neutroanen) op in manier arranzjearre binne dy't syn kearn ûngewoan stabyl makket. Atomen mei spesifike oantallen protoanen of neutroanen, lykas 2, 8, 20, 28, 50, 82 of 126, binne tige ûnwierskynlik om enerzjyferlies te ûndergean troch radioaktyf ferfal.

It konsept fan magysk nûmer kin ferklearre wurde mei it nukleêre shellmodel. Kearnen kinne beskôge wurde as mearlaachige skulpen, fergelykber mei lagen fan in sipel, wêrby't elke shell in bepaald oantal "sitten" hat foar neutroanen of protoanen. As in shell fol is mei neutroanen of protoanen, wurdt it beskôge as "sletten". Yn it gefal fan soerstof-16 (16O), dy't acht protoanen en acht neutroanen hat, is de earste shell fol mei twa neutroanen, en de twadde shell is fol mei seis neutroanen, wêrtroch it in "dûbelmagyske" kearn is.

De soerstof-28-isotoop wie in kandidaat foar dûbele magyske status, om't it acht protoanen en 20 neutroanen hat, mei de 20 neutroanen ferdield oer trije skulpen. De ûndersikers fûnen lykwols dat de enerzjykloof tusken de lêste twa neutronshell-orbitalen swak wie, wêrtroch it mingjen tusken de twa skulpen mooglik wie. Dizze shell-eroazje is net gewoan en wie ûnferwachts foar 28O.

De ûntdekking fan it ûntbrekken fan "dûbele magy" yn soerstof-28 is in wichtige ûntwikkeling foar nukleêre teory. It sil ús begryp fan isotopen ferbetterje mei grutte neutron-to-proton-ferhâldingen en helpe by it evaluearjen fan ûnbekende nukleêre ynteraksjes lykas trije-neutronkrêften. Dizze fynsten kinne gefolgen hawwe foar it bestudearjen fan de eigenskippen fan neutronstjerren.

