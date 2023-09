Nij ûntdutsen komeet Nishimura sil nije wike sichtber wêze

In nij ûntdutsen komeet mei de namme Komeet Nishimura sil nije wike sichtber wêze as er troch de ierde fljocht. Japanske romtefotograaf Hideo Nishimura observearre de komeet foar it earst begjin augustus. Sûnt dy tiid is it tanommen yn helderheid as it reizget troch it binnenste sinnestelsel yn in baan om de sinne. De komeet sil tiisdei syn tichtste benaderjen fan de ierde meitsje, en komt binnen 78 miljoen kilometer. It sil op 17 septimber ek tichtby de sinne passe.

De komeet Nishimura foltôget elke 430 oant 440 jier ien baan. De lêste kear dat it tichtby de sinne rûn wie om it jier 1590. It is lykwols net bekend oft it doe mei it bleate each sichtber wie. De komeet is amper helder genôch om sichtber te wêzen en sil ticht by de hoarizon bewege, dus ferrekterijen wurde oanrikkemandearre foar besjen. Donkere loften fuort fan stedsljochten jouwe optimale omstannichheden.

Foar dyjingen op it noardlik healrûn is it oan te rieden om sa'n heal oere foar moarnsskimer in dúdlik sicht te finen fan 'e east-noardeastlike hoarizon. Hoe tichter de komeet de sinne en de hoarizon is, hoe dreger it sil wêze om te sjen. De komeet sil woansdei tusken de ierde en de sinne passe, en it is mooglik net sichtber oan 'e jûnshimel, útsein as it signifikant helderder wurdt as ferwachte.

Sjoen de tichtebyheid fan de komeet by de sinne, is der in mooglikheid dat de yntinse waarmte it ferneatiget. Saakkundigen ferwachtsje lykwols dat it sil oerlibje, om't it al op syn minst ien earder tichte oanpak fan 'e sinne oerlibbe hat. As it wol oerlibbet, sil it begjin oktober oergean nei de oare kant fan 'e sinne fan 'e ierde, en dan yn novimber opnij yn 'e moarnshimel fan it Súdlik Halfrond.