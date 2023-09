De rol fan in nije stamsel yn Craniosynostosis: in trochbraak ûntdekking

Undersikers fan Weill Cornell Medicine hawwe in earder ûnbekende soarte fan bonkenfoarmjende stamsel identifisearre dy't liedt ta craniosynostosis, de foartiidske fúzje fan 'e skedel by berntsjes. Craniosynostosis komt foar yn sawat ien op elke 2,500 poppen en kin harsensûntwikkeling hinderje as se net sjirurgysk behannele wurde. Dizze baanbrekkende stúdzje, publisearre yn Nature, smyt ljocht op 'e abnormale proliferaasje fan in spesifyk type stamsel neamd DDR2 + stamsellen.

It team fan ûndersikers ûndersocht mûzen mei in mienskiplike mutaasje dy't ferbûn is mei minsklike craniosynostosis en fûn dat dizze mutaasje de abnormale proliferaasje fan DDR2+ stamsellen triggert, wat resulteart yn foartiidske skedelfúzje. Dizze ûntdekking iepenet nije mooglikheden foar it behanneljen fan craniosynostosis troch dizze abnormale stamselaktiviteit te rjochtsjen en te ynhiberjen.

Om de ferbining tusken de bonkenfoarmjende stamsellen en craniosynostosis te ûndersykjen, makken de ûndersikers mûzen wêrby't de CTSK+ stamsellen, earder keppele oan craniosynostosis, ien fan 'e genen misten dy't ferantwurdlik binne foar har funksje. Yn tsjinstelling ta harren ferwachtings, dizze mutaasjes net aktivearje de calvarial stamsellen te fusearje de skedel platen; ynstee, se late ta de útputting fan dizze stamsellen by de sutures. De earnst fan fúzje korrelearre mei de útputting fan dizze CTSK+ stamsellen.

Co-senior-auteur Dr. De stúdzje ropt de mooglikheid op om nije behannelingen te ûntwikkeljen dy't de woartel oarsaak fan craniosynostosis oanpakke, en hoopje foar berntsjes en famyljes dy't beynfloede binne troch dizze tastân.

Yn in relatearre stúdzje publisearre yn Nature yn 2018, identifisearre itselde ûndersyksteam in oar type bonkenfoarmjende stamsellen neamd CTSK + stamsellen. Dizze eardere ûntdekking soarge foar fierder ûndersyk nei de rol fan dizze stamsellen by it feroarsaakjen fan craniosynostosis. Dizze resinte stúdzje bout op 'e befinings út har eardere ûndersyk, en ferdjipje ús begryp fan' e komplekse meganismen dy't dizze tastân ûnderlizze.

Oer it algemien makket dizze trochbraak yn it begryp fan craniosynostosis it paad foar de ûntwikkeling fan doelgerichte terapyen dy't de behanneling fan dizze tastân potinsjeel revolúsjonearje kinne en de resultaten kinne ferbetterje foar troffen berntsjes.

