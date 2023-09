De rol fan abnormale stamsellen yn Craniosynostosis

Craniosynostosis is in betingst dy't de betiid fúzje fan 'e top fan' e skedel by berntsjes omfettet. Dit kin liede ta abnormale harsensûntwikkeling as it net behannele wurdt. Undersikers fan Weill Cornell Medicine hawwe in preklinyske stúdzje útfierd om de ûnderlizzende oarsaken fan craniosynostosis better te begripen.

De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature, rjochte him op ien fan 'e meast foarkommende genmutaasjes ferbûn mei craniosynostosis. De ûndersikers fûnen dat dizze mutaasje de abnormale proliferaasje fan in earder ûnbekende soarte fan bonkenfoarmjende stamsel neamd DDR2+ stamsellen feroarsaket. Dizze sellen drage by oan de betiid fúzje fan 'e skedel.

Earder hienen ûndersikers in oar type bonkenfoarmjende stamsellen ûntdutsen bekend as CTSK + stamsellen yn 'e top fan' e skedel. Se fermoedden dat dizze sellen in rol spilen yn craniosynostosis. Yn dizze stúdzje fûnen de ûndersikers lykwols dat de genmutaasje ferbûn mei craniosynostosis late ta de útputting fan CTSK + stamsellen, ynstee fan har aktivearring. Dit late se om de rol fan DDR2+ stamsellen te ûndersiikjen.

Fierdere eksperiminten en analyze die bliken dat DDR2+ stamsellen ferantwurdlik binne foar it riden fan abnormale suturefúzje. Dizze stamsellen proliferearje abnormaal as de CTSK+ stamsellen, dy't normaal har produksje ûnderdrukke, stjerre troch de genmutaasje.

De ûndersikers ûndersochten ek minsklike weefselmonsters fan craniosynostosis sjirurgy en fûnen ferlykbere DDR2 + en CTSK + stamsellen. Dit markearret de klinyske relevânsje fan har befiningen yn mûzen.

Op grûn fan har befiningen suggerearje de ûndersikers dat it ûnderdrukken fan de proliferaasje fan DDR2+ stamsellen in potinsjele behanneling wêze kin foar craniosynostosis. De CTSK+ stamsellen berikke dizze ûnderdrukking troch it sekretearjen fan in groeifaktorprotein neamd IGF-1. De ûndersikers spekulearje dat it mimikjen fan dizze metoaden kin helpe om abnormale skullfúzje te foarkommen.

De stúdzje iepenet nije mooglikheden foar it behanneljen fan craniosynostosis, wêrtroch't de needsaak foar meardere operaasjes mooglik ferminderet. Takomstich ûndersyk sil rjochtsje op it identifisearjen fan oare soarten bonkenfoarmjende stamsellen yn 'e skedel en fierder begripe de kompleksiteit fan dizze tastân.

boarnen:

- https://weill.cornell.edu/

- Stúdzje publisearre yn Nature, 2020