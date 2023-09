Nij ûntdutsen Space Rock Zips Past Earth op tichtby ôfstân

In nij ûntdutsen asteroïde, mei de namme C9FMVU2, gie hjoed troch de ierde op in ôfstân fan mar 2,500 kilometer, dat is sa'n 1% fan 'e ierde-moanne ôfstân. De lytse asteroïde, likernôch 6.5 feet breed, waard earst observearre mar in pear oeren foar syn tichtste oanpak fan ús planeet. Dizze ôfstân is fiif kear tichter as de baan fan GPS-satelliten.

Nettsjinsteande de tichtebyheid fan 'e Jeropeeske romtefeartorganisaasje (ESA) fersekere dat de asteroïde gjin bedriging foar de ierde foarme troch syn lytse grutte. As it mei ús planeet botst wie, soe it yn 'e sfear ferbaarnd wêze, in spektakulêre fjoerbal. In pear fragminten kinne it ierdoerflak berikt hawwe, mar se soene lyts west hawwe.

Richard Moissl, haad fan planetêre ferdigening by ESA, ferklearre dat it trajekt fan 'e asteroïde signifikant feroare sil troch de gravitaasjekrêft fan' e ierde. De asteroïde wie lykwols te lyts om sichtber te wêzen foar amateurastronomen.

D'r binne op it stuit mear as 30,000 bekende asteroïden tichtby de ierde, mar allinich sa'n 2,300 fan harren wurde as potinsjeel gefaarlik beskôge. In romterots krijt dizze oantsjutting as it breder is as 460 feet en folget in baan dy't it binnen 20 moanneôfstannen fan 'e ierde bringt. Sels lytsere asteroïden kinne wichtige ferneatiging feroarsaakje as se de planeet beynfloedzje.

Dêrom wurkje astronomen aktyf om de populaasje fan romterotsen yn 'e buert fan ús planeet yn kaart te bringen om de tarieding te garandearjen yn it gefal fan in ûnferwachte botsing. As in potinsjeel gefaarlike asteroïde op in botsingskoers wie, soene romte-ynstânsjes besykje it ôf te lieden, fergelykber mei de suksesfolle missy fan NASA, de romtesonde Double Asteroid Redirection Test (DART), dy't ferline jier de baan fan 'e lytse asteroïde moannelet Dimorphos feroare.

It is krúsjaal om troch te gean mei it kontrolearjen en studearjen fan near-ierde asteroïden om ús planeet te beskermjen en takomstige katastrofale gefolgen te foarkommen.

Definysjes:

- Potinsjele gefaarlike asteroïde: in asteroïde dy't foldocht oan bepaalde kritearia, ynklusyf grutte en tichtby de ierde, dy't in bedriging kin foarmje as it mei ús planeet botst.

- Dûbele Asteroid Redirection Test (DART) romtesonde: In NASA-missy dy't rjochte is op it testen fan de mooglikheid om asteroïden ôf te lûken troch mei har te botsen.