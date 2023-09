Wittenskippers hawwe in trochbraak makke yn it sykjen nei oplossingen om bonkenferlies te bestriden by romteferkenning. It team fan ûndersikers hat it terapeutyske potensjeel fan 'e NELL-1-molekule fersterke, en syn heale libben fan 5.5 oeren nei 15.5 oeren ferlingd. Dizze ferbettering lit it molekule effektyf bliuwe foar in langere doer sûnder syn bioaktiviteit te ferliezen.

Om syn doelgerichte effektiviteit fierder te ferbetterjen, biokonjugearre de ûndersikers in inerte bisfosfonaat (BP) molekule mei NELL-1, it meitsjen fan in "tûke" molekule neamd BP-NELL-PEG. Dit molekule is spesifyk rjochte op bonkenweefsels, wat krúsjaal is yn it bestriden fan bonkenferlies by langere ferbliuwen yn mikrogravity.

De resultaten fan 'e stúdzje, publisearre yn' e tydskrift 'npj Microgravity', die bliken dat BP-NELL-PEG superieure spesifisiteit toande foar bonkenweefsel, sûnder waarnimmbere neidielige effekten te feroarjen. Dit is in wichtige ûntwikkeling, om't bisfosfonaten gewoanwei ferbûn binne mei destruktive effekten op bonkenweefsels.

De ûndersikers leauwe dat har befiningen grutte belofte hâlde foar de takomst fan romteferkenning, benammen foar misjes dy't langere ferbliuw yn mikrogravity hawwe. Se sjogge foar dat BP-NELL-PEG in weardefol ark wurde kin yn it bestriden fan bonkenferlies en musculoskeletale efterútgong, foaral as konvinsjonele fersetstraining net mooglik is troch blessueres of oare ûnfatsoenlike faktoaren.

Wylst de stúdzje kânsrike resultaten hat toand, binne fierdere minsklike stúdzjes nedich om de effektiviteit te befestigjen. As dizze stúdzjes suksesfol bliuwe, kin BP-NELL-PEG de manier revolúsjonearje hoe't astronauten bonkenferlies bestride tidens romtereizen. Dizze trochbraak hat it potensjeel om de algemiene sûnens en it wolwêzen fan astronauten te ferbetterjen, en soarget foar suksesfolle en feilige misjes yn 'e takomst.

