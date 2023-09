Undersikers oan 'e Universiteit fan Kalifornje, Los Angeles (UCLA), hawwe in terapy ûntwikkele dy't belofte toant yn it ferminderjen fan bonkenferlies fan lange duorjende romtereizen en ek musculoskeletale degeneraasje op ierde. Mikrogravity, ûnderfûn troch astronauten yn 'e romte, feroarsake bonkenferlies mei in taryf 12 kear grutter as op ierde, wat in bedriging foarmet foar skeletale sûnens. It UCLA-team ûndersocht oft de systemyske levering fan NELL-like molecule-1 (NELL-1) koe helpe om dit bonkenferlies te ferminderjen.

NELL-1 is in proteïne krúsjaal foar bonkenûntwikkeling en tichtensbehâld. De ûndersikers fersterke it terapeutyske potensjeel fan NELL-1 troch it ferlingjen fan har heale libben en it meitsjen fan in "tûke" molekule dy't spesifyk rjochtet op bonkenweefsels sûnder neidielige effekten te feroarsaakjen. De befinings, publisearre yn it tydskrift 'npj Microgravity', lieten sjen dat it nije molekule, bekend as BP-NELL-PEG, superieure spesifisiteit foar bonkenweefsel toande sûnder waarnimmbere neidielige effekten te feroarsaakjen.

Neffens Chia Soo fan UCLA hâlde dizze befiningen in geweldige belofte foar de takomst fan romteferkenning, lykas ek foar it bestriden fan bonkenferlies en musculoskeletale efterútgong op ierde. Kang Ting fan it Forsyth Ynstitút foege ta dat BP-NELL-PEG in belofte ark kin wêze as konvinsjonele fersetstraining net mooglik is fanwege blessueres of oare faktoaren.

Om de terapy yn echte romteomstannichheden te testen, hawwe de ûndersikers in stúdzje útfierd mei mûzen. De helte fan 'e mûzen brocht in lange njoggen wiken yn mikrogravity om lange romtereizen te simulearjen. De oare helte waard nei 4.5 wike werom nei de ierde brocht. Beide groepen waarden behannele mei BP-NELL-PEG of in kontrôlesubstân. De resultaten lieten sjen dat de mûzen behannele mei BP-NELL-PEG in signifikante ferheging fan bonkenfoarming hiene. Derneist wiene d'r gjin skynbere neidielige sûnenseffekten waarnommen yn sawol de romte as ierde-behannele mûzen.

Dizze terapy hat net allinich potensjeel foar takomstige romtemisjes, mar biedt ek in potinsjele behanneling foar pasjinten dy't lije oan ekstreme osteoporose en oare bonken-relatearre betingsten op ierde. Fierdere minsklike stúdzjes binne nedich om dizze befiningen te befestigjen en de therapeutyske foardielen fan BP-NELL-PEG folslein te ûndersiikjen.

