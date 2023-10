De abrupte ferskining fan ferskate bisten phyla tidens de Kambrian Explosion hat lang in útdaging foar Darwinian evolúsje. Neffens dizze teory soene komplekse biologyske nijichheden yn de rin fan de tiid stadichoan ûntstien wêze moatte, mei tal fan tuskenfoarmen. Der binne lykwols gjin oergongsfossylen fûn yn 'e lette Prekambryske lagen dy't de Kambryske Eksploazje foarôfgien. De Ediakara-tiid, dy't de ein fan it Prekambrium omfiemet, befettet wol komplekse makrofossylen, mar har relaasje mei de lettere Kambryske bistefila bliuwt kontroversjeel.

Charles Darwin sels erkende dit as in swier beswier tsjin syn teory, en merkte op it ûntbrekken fan recordings út 'e grutte oertiidsperioaden foarôfgeand oan it Kambryske stratum. De meast foarkommende ferklearring foar dizze ôfwêzigens is de ûnfolsleinens fan it fossylrekord, wat suggerearret dat de dierfoarâlden bestien hawwe moatte, mar net maklik bewarre bleaun binne fanwegen har lytse grutte en sêfte lichems. Dizze artefakthypoteze is lykwols wjerlein troch resinte ûntdekkingen fan fossile lokaasjes fan Ediacaran dy't it behâld fan lytse, sêfte dierfoarrinners koe hawwe tastien. Ynstee dêrfan levere dizze plakken allinich fossile algen en in pear problematyske organismen op.

In resinte stúdzje publisearre yn Trends in Ecology and Evolution foeget fierder bewiis ta tsjin de artefakthypoteze. Paleontologen ûnder lieding fan Derek Briggs fergelike de fossilisaasjeprosessen en geology fan Precambrian en Cambrian strata en fûnen in folsleine ôfwêzigens fan bisten yn Precambrian lagen geskikt foar behâld. Se suggerearje in sêfte maksimale beheining op biste Aldheid by 789 miljoen jier lyn. Burgess Shale-type betingsten, dy't binne foarsteld as it miljeu befoarderlik foar betiid bist behâld, binne net assosjearre mei fossile biotas dating nei 789 miljoen jier lyn of âlder.

De auteurs fan 'e stúdzje ymplisearje dat in Kryogenyske gat yn útsûnderlik bewarre biotas kin it abrupte optreden fan bisten letter ferklearje. Dizze ynterpretaasje liket lykwols tsjinstridige bewiis te oersjen, ynklusyf it ûntbrekken fan unkontroversiële metazoane of bilateryske bisten yn dizze tiid. Boppedat hawwe oare stúdzjes de maksimale beheining pleatst foar de earste bisten op in noch jongere leeftyd, tichter by it begjin fan it Kambrium.

Dizze befinings daagje de gradualistyske oannames fan Darwinske evolúsje út en tsjinsprekke de datearring suggerearre troch molekulêre klokstúdzjes. It is wichtich foar evolúsjonêre biologen om de wichtige diskrepânsjes tusken de empiryske gegevens en de kearnfoarsizzings fan har teory te erkennen en oan te pakken.