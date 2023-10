In reis nei Asteroid 16 Psyche: Undersykje de berte fan it sinnestelsel

In resinte astronomyske foto hat de oandacht fan wittenskippers en romteleafhawwers gelyk. De ôfbylding toant in lytse kolleksje grint befette yn in metalen kontener, mar wat it bûtengewoan makket is dat dit grint komt fan in asteroïde. As oerbliuwsels fan primordial materiaal út de berte fan it sinnestelsel, dit stekproef hâldt wichtige wittenskiplike wearde. No giet in nij romteskip op in missy om in oare asteroïde te ferkennen, bekend as 16 Psyche, dy't foaral bestiet út izer en besibbe metalen.

De formaasje fan it sinnestelsel wie in dramatysk en kompleks proses. Stofdieltsjes binnen de wolk dy't de sinne berne en planeten begûnen te koalesearje, en foarmje klonten. Dizze bulten groeiden soms troch it fêst te hâlden oan oare bulten, mar botsingen mei hege snelheden soarge derfoar dat se útinoar brekken yn grint en stof. Ynsidintele botsingen belutsen gruttere lichems, lykas doe't de ierde waard foarme en waard troffen troch in Mars-grutte foarwerp. It pún fan dizze botsing late úteinlik ta de skepping fan sawol de ierde as de moanne.

Doe't materiaal botste mei in groeiend himellichaam, joech de enoarme hoemannichte enerzjy opwekt grutte hoemannichten waarmte frij. Dit resultearre yn in smolten rotssfear, dy't oer miljarden jierren stadichoan ôfkuolle. Sels oant hjoed de dei bliuwt de kearn fan 'e ierde hyt en foar in part smelte. Guon fan dizze waarmte komt fan 'e foarming fan 'e planeet, wylst de rest komt fan it ferfal fan radioaktive eleminten. It stof dat de planeten foarme bestie út ferskate rotsmineralen, iis, izer, nikkel en besibbe metalen, tegearre mei spoaren fan swiere eleminten, wêrûnder radioaktive.

De oanwêzigens fan izer en syn sibben yn 'e kosmyske stofwolken is in gefolch fan enerzjyproduksje binnen stjerren. Dizze eleminten binne it einpunt fan fúzjereaksjes yn stjerren, dy't in ûnbidige hoemannichte enerzjy nedich binne om alles dêrbûten te produsearjen. Dêrtroch, as stjerren ynstoarte en eksplodearje, litte se izer en oare swiere eleminten yn it hielal frij. Dit proses resultearret yn de foarming fan swierdere eleminten lykas goud, sulver, lead, en ferskate radioaktive isotopen.

As in nije planeet foarmje, kombinearret it mingsel fan smelte materialen net maklik. Lichtere mineralen, lykas silisium en aluminium, komme nei it oerflak fan 'e planeet, wylst swierdere izer, magnesium en besibbe metalen nei it midden sakje. Yn it gefal fan in ferneatigjende botsing mei in oare planeet is it mooglik foar de metallyske kearn om te oerlibjen en in asteroïde te wurden. Sa'n asteroïde soe foaral bestean út nikkel en izer, tegearre mei lytse hoemannichten oare swiere eleminten.

D'r binne twa wichtige redenen wêrom't it studearjen fan in nikkel / izeren asteroïde lykas 16 Psyche fan belang is. As earste leveret it in tagonklike stekproef fan 'e ûnberikbere kearn fan' e ierde, en biedt weardefolle ynsjoch yn 'e formaasje fan ús wrâld en oare rotsige planeten. Twads, as minsken weagje om bases op 'e moanne en oare himellichems te fêstigjen, wurdt it hawwen fan essensjele boarnen maklik beskikber krúsjaal. Wylst wetter in soad beskikber is yn 'e romte, binne boumaterialen lykas stiel swier en omslachtich om fan 'e ierde te ferfieren. Dêrom soe it finen fan dizze boarnen op it plak de takomstige romtemisjes signifikant ferienfâldigje en kosten ferminderje.

Troch te dûken yn 'e gearstalling en skaaimerken fan asteroïden lykas 16 Psyche, ûntdekke wittenskippers de geheimen fan' e berte fan it sinnestelsel en effenen it paad foar takomstige romteferkenning en kolonisaasjebestriid.

boarnen:

- Ken Tapping, astronoom by it Dominion Radio Astrophysical Observatory yn Penticton.