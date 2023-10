Untdekking fan spektakulêre fossile side yn Argentynje jout nije ynsjoch yn it lette Krytlibben

In nij ûntdutsen fossile side yn Argentynje leveret weardefolle ynformaasje oer it libben oan 'e ein fan' e Krytperioade, krekt foardat de net-avian dinosaurussen útstoarn binne. De side, bekend as de Cañadón Tomás Quarry, leit yn 'e Patagoanje regio fan súdlik Argentynje.

Dinosaurussen en oare vertebraten út 'e Krytperioade binne minder bekend op it súdlik healrûn yn ferliking mei it noardlik healrûn, wêrtroch't in gat yn ús begryp fan biodiversiteit en evolúsje ûntstiet. Paleontolooch Matthew Lamanna fan it Carnegie Museum fan Natuerhistoarje leit út dat se benammen ynteressearre binne yn te begripen hoe't net-avian dinosaurussen yn 'e súdlike helte fan 'e wrâld it op 'e grins fan it Kryt-Paleogene hawwe.

De side fan Cañadón Tomás waard begjin 2020 ûntdutsen tidens in paleontologyske ynfloedstúdzje útfierd troch ûndersikers fan it Museo de La Plata. De stúdzje ûntdekt dinosaurusfossielen, ynklusyf bonken dy't ta hadrosaurs hearre. Opgravings op it plak hawwe sûnt tsientallen hadrosaur bonken iepenbiere, dy't jouwe weardefolle ynsjoch yn dizze plant-iten dinosaurussen. Nijsgjirrich, de fossilen lykje te hearren ta yndividuen fan ferskillende grutte, mooglik fertsjintwurdigje in sosjale groep of sels in keppel.

Neist de fossilen fan hadrosaur, ûntduts it ûndersyksteam ek oerbliuwsels fan twa rôfdierige dinosauriërs, dy't wierskynlik ta de famyljes abelisauriden en noasauriden hearre. Dizze ûntdekkingen ferrykje ús begryp fan 'e ferskate dinosaurusfauna dy't bestiene op it súdlik healrûn fierder.

Wylst de fossilen fan dinosaurussen sûnder mis spannend binne, is it team benammen optein oer de ûntdekking fan oare seldsume fossilen fan vertebraten mei lyts lichem. In vertebra fan in slang, wierskynlik in madtsoiid, waard fûn, markearje de earste Krytslange ûntdutsen yn it Golfo San Jorge Basin. De boppekaak mei tosken fan in lyts sûchdier neamd in reigitheriid waard ek ûntdutsen, wêrtroch't it it earste Kryt sûchdier fûn yn it bekken. Dizze ûntdekking is krúsjaal foar it begripen fan it libben fan sûchdieren oan 'e ein fan it Kryt en de dêropfolgjende útwreiding fan sûchdieren nei it útstjerren fan net-avian dinosaurussen.

Hoewol't ûndersyk en opgravings op it plak Cañadón Tomás noch yn 'e foarried binne, jouwe de fossile ûntdekkingen oant no ta oan dat it plak in protte belofte hat. Dizze nijfûne rykdom oan fossilen sil gâns bydrage oan ús begryp fan 'e biodiversiteit en paleobiogeografy fan it súdlik healrûn yn' e lette Krytperioade.

