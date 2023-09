In roman Cyclic Lipopeptide Modulates Plant Immunity: Ynsjoch út in ûndersyksstúdzje

In resinte ûndersyksstúdzje útfierd troch it ûndersyksteam fan Hai-Lei Wei oan 'e Sineeske Akademy fan Agraryske Wittenskippen yn Sina hat nije ynsjoch ûntdutsen yn' e biosynteze en modulaasje fan plantimmuniteit. De stúdzje rjochtet him op in nij cyclysk lipopeptide neamd medpeptin, dat wurdt produsearre troch Pseudomonas mediterranea.

Cyclic lipopeptides (CLP's) binne multyfunksjonele sekundêre metaboliten produsearre troch ferskate baktearjes en binne identifisearre as wichtige elicitors fan plant immuniteit. De meganismen dy't de ynteraksjes tusken CLP's en planten ûnderlizze, binne lykwols ûngrypber bleaun. De stúdzje sintraal om medpeptin, in 22-aminosoeren CLP dat wurdt synthesized troch in net-ribosomal peptide synthase (NRPS) gencluster en regele troch in quorum-sensing systeem.

Oars as oare CLP's, hat medpeptin gjin antimikrobiële aktiviteit. Ynstee dêrfan induceart it immuniteit fan plantseldea en jout ferset tsjin baktearjende ynfeksje. Troch ferlykjende transkriptoomanalyse en firus-induzearre gen-silencing (VIGS), identifisearre it ûndersyksteam spesifike kandidaten foar ymmúnsignalisaasje belutsen by de belibbing fan medpeptin yn Nicotiana benthamiana, in modelplantsoarte.

De stúdzje markeart de krityske rol fan in sel-muorre leucine-ryk werhelle extensinprotein (NbLRX3) en in receptor-like proteïne kinase (NbRLK25) by it bemiddeljen fan medpeptin-triggerde seldea en ferset tsjin pathogene ynfeksje. It stilmeitsjen fan dizze aaiwiten kompromittearre de ymmúnreaksje, en beklammet har belang yn 'e ferdigeningsmeganismen dy't troch medpeptin feroarsake wurde.

Dit ûndersyk leveret weardefolle ynsjoch yn 'e net-kanonike meganismen fan CLP-sensing en har ynfloed op plantimmuniteit. De identifikaasje fan medpeptin en syn unike modus fan aksje iepenet wegen foar it ûntwikkeljen fan ynnovative biotechnologyske tapassingen dy't rjochte binne op it ferbetterjen fan beskerming fan plantsykte en gewaaksproduktiviteit.

Begryp fan 'e yngewikkelde ynteraksjes tusken CLP's en planten biedt nije mooglikheden foar it ûntwikkeljen fan effektive strategyen om ferset tsjin plantsykte te ferbetterjen. Dizze ûntdekkingen hawwe wichtige gefolgen foar de lânbou en kinne liede ta de ûntwikkeling fan duorsume en miljeufreonlike metoaden foar syktekontrôle. It benutten fan 'e krêft fan medpeptin en oare CLP's kin plantbeskermingsstrategyen revolúsjonearje, it fertrouwen fan tradisjonele gemyske pestiziden ferminderje en sûnere, mear fersterke gewaaksen befoarderje.

Boarne: Engineering