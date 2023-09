Nije stúdzje ûntbleatet ynsjoch yn maternale erfskip fan mitochondrial DNA

In resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Genetics smyt ljocht op it basiswittenskiplike prinsipe dat mitochondriale DNA (mtDNA) allinich troch de mem trochjûn wurdt. Earder waard leaud dat mtDNA fan heitelân nei befruchting eliminearre waard, mar dizze stúdzje fûn dat folwoeksen sperma yntakt mtDNA mist.

Undersikers fan Oregon Health & Science University en oare ynstellingen ûntdutsen dat hoewol sperma-sellen in lyts oantal mitochondria drage, se gjin mtDNA befetsje. It sperma miste ek in proteïne essensjeel foar mtDNA-ûnderhâld, bekend as mitochondriale transkripsjefaktor A (TFAM).

De reden wêrom't sperma net tastien is om mtDNA by te dragen bliuwt ûndúdlik, mar ien teory is dat sperma in signifikante hoemannichte mitochondriale enerzjy brûke by befruchting, wat kin liede ta de accumulation fan mutaasjes yn mtDNA. Yn tsjinstelling, ûntwikkeljen fan aaien bekend as oocytes primêr krije enerzjy út omlizzende sellen, sa behâlden relatyf ûnreplik guod mtDNA.

De stúdzje beklammet it belang fan mtDNA-bydrage fan mem by it jaan fan in evolúsjonêr foardiel troch it beheinen fan it risiko fan mtDNA-mutaasjes dy't sykten feroarsaakje yn neiteam. Mutaasjes yn mtDNA kinne liede ta potinsjeel fatale steuringen yn organen mei hege enerzjyeasken.

Om de oerdracht fan bekende mtDNA-steuringen oan te pakken, hat de korrespondearjende auteur fan 'e stúdzje, Shoukhrat Mitalipov, pionierde in metoade neamd mitochondriale ferfangende therapy. Dizze technyk ferfangt mutant mtDNA mei sûn mtDNA fan donor-aaien troch in vitro-fertilisaasje.

Wylst klinyske proeven mei dizze proseduere binne beheind yn 'e Feriene Steaten, wurde se yn it bûtenlân útfierd om sykte te foarkommen en ûnfruchtberens te behanneljen.

De ûndersikers leauwe dat it begripen fan 'e rol fan TFAM by sperma maturaasje en befruchting de kaai kin hâlde foar it behanneljen fan bepaalde ûnfruchtberenssteuringen en it ferbetterjen fan de effisjinsje fan assistearre reproduktive technologyen.

Dizze stúdzje jout weardefolle ynsjoggen yn it meganisme fan memmelike erfenis fan mtDNA en de gefolgen dêrfan foar minsklike fruchtberens en kiemselterapy.

Boarne:

Lee, W., et al. (2023) Molekulêre basis foar maternale erfskip fan minsklik mitochondrial DNA. Natuer Genetika. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.