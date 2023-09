Untdekking yn West-Austraalje kin liede ta nije ôfsettings fan roze diamanten

Undersikers dy't de Argyle-diamantdepot yn West-Austraalje studearje hawwe in wichtige ûntdekking makke dy't nije ôfsettings fan heul sochte rôze diamanten koe ûntdekke, neffens in stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Communications. De Argyle-diamantmyn, dy't no sletten is, wie de boarne fan 90% fan 'e kleurde edelstiennen fan 'e wrâld. Roze diamanten fan 'e heechste kwaliteit kinne tsientallen miljoenen dollars ophelje.

Mei help fan lasers om mineralen en rotsen te analysearjen út 'e Argyle-depot, fûnen de ûndersikers dat de side wêr't de rôze diamanten waarden foarme is ferbûn mei it brekken fan in âlde superkontinint neamd Nuna, dy't sawat 1.3 miljard jier lyn barde. It gebiet dêr't de myn leit ûnderfûn stretching tidens dizze brekking, it meitsjen fan gatten yn 'e ierdkoarste wêrtroch magma nei it oerflak koe reizgje, en de rôze diamanten mei har brocht.

Tradysjoneel wurde diamantôfsettings fûn yn fulkanyske rotsen yn 'e midden fan âlde kontininten. Foar diamanten om rôze of reade kleur te sjen, moatte se lykwols yntinsive krêften ûndergean fan botsende tektoanyske platen, dy't har kristalstruktuer feroarje. De botsing fan West-Austraalje en Noard-Austraalje sawat 1.8 miljard jier lyn resultearre yn de transformaasje fan kleurleaze diamanten yn rôze diamanten djip ûnder de ierdkoarste.

It ûndersyksteam ûntduts dat de Argyle-ôfsettings 1.3 miljard jier âld binne, wat oanjout dat se foarme binne tidens it opbrekken fan it superkontinint Nuna. De stúdzje suggerearret dat de knooppunten fan âlde kontininten, foarme tidens it opbrekken fan superkontininten, in krúsjale rol spylje kinne yn 'e foarming fan rôze diamantôfsettings. Dizze fynst koe ferkenningspogings liede yn it sykjen nei nije rôze diamantdragende fulkanen, dy't mooglik liede ta de ûntdekking fan ferlykbere ôfsettings yn Austraalje en oare dielen fan 'e wrâld.

Om gearfetsje, hawwe ûndersikers dy't de Argyle-diamantdepot fan West-Austraalje studearje, de geologyske betingsten identifisearre dy't nedich binne foar de formaasje fan rôze diamanten. It opbrekken fan it âlde superkontinint Nuna makke gatten yn 'e ierdkoarste, wêrtroch magma rôze diamanten nei it oerflak drage. De ûntdekking suggerearret dat de knooppunten fan âlde kontininten de kaai kinne hâlde om nije rôze diamantôfsettings te finen.