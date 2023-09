Pink Diamond Discovery biedt ynsjoch yn formaasjeproses

Undersikers dy't de Argyle-diamantdepot fan West-Austraalje studearje hawwe nije ynsjoch krigen yn 'e foarming fan rôze diamanten en oare kleurfarianten, neffens in stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Communications. De Argyle-myn, dy't 90% fan 'e rôze diamanten fan 'e wrâld útmakke hat, is no sluten, wat dizze edelstenen noch seldsumer en weardefoller makket. Gepolijst rôze diamanten fan 'e heechste kwaliteit kinne prizen ophelje yn' e tsientallen miljoenen dollars.

De stúdzje rjochte him op it begripen fan de geologyske betingsten dy't nedich binne foar de foarming fan rôze diamanten. Troch analysearjen fan samples út 'e Argyle-myn koene wittenskippers de spesifike betingsten identifisearje dy't nedich binne foar dizze seldsume edelsten om te ûntwikkeljen. Dizze kennis kin mooglik liede ta de ûntdekking fan nije ôfsettings fan rôze diamanten yn oare gebieten.

Roze diamanten wurde foarme ûnder ekstreme druk en hege temperatueren djip binnen de ierde mantel. Se binne gearstald út suvere koalstof, krekt as wite diamanten, mar harren unike kleur komt fan de oanwêzigens fan in seldsume atomêre struktuer dy't absorbearret grien ljocht. It krekte proses fan hoe't rôze diamanten har kleur krije is noch foar in grut part in mystearje, mar dit resinte ûndersyk bringt wittenskippers tichter by it unraveljen fan it enigma.

De Argyle-myn, mei syn grutte reserves fan rôze diamanten, is al ferskate desennia in wichtige boarne fan dizze weardefolle edelstiennen. De sluting dêrfan yn novimber 2020 markearre it ein fan in tiidrek foar de diamantsektor, wêrtroch't de winsklikens en wearde fan besteande rôze diamanten ferhege.

Wylst de stúdzje wichtige ynsjoch biedt yn it formaasjeproses fan rôze diamanten, is fierder ûndersyk nedich om de betingsten folslein te begripen foar har skepping. Dochs bringt dizze ûntdekking nije hope foar de takomstige ûntdekking fan rôze diamantôfsettings op oare plakken yn 'e wrâld.

