Nij ûndersyk ûntbleatet marinebaktearjes dy't flagella ferlern hawwe en oare trekken by it weromkommen nei de oseaan

In resinte stúdzje útfierd troch it Amerikaanske Department of Energy Joint Genome Institute, yn gearwurking mei ûndersikers fan 'e Universiteit fan Nevada, Las Vegas, hat ferrassende fynsten ûntdutsen oer baktearjes út 'e phylum Chloroflexota. Dizze baktearjes, dy't bekend binne om har fermogen om fersmoargjende stoffen ôf te brekken en koalstof te recyclearjen, waarden fûn dat se flagella hawwe yn hjitte boarnen, mar ferlearen dizze funksje doe't se evoluearre om marine-omjouwings hûnderten miljoenen jierren lyn te bewenjen.

De ûndersikers rjochte har spesifyk op in klasse binnen Chloroflexota neamd Dehalococcoidia, dy't de mooglikheid hawwe om skealike gemikaliën te degradearjen fûn yn pestiziden en koelmiddels. Troch genome en metagenomyske sequencing ûntdutsen se dat Dehalococcoidia dy't yn 'e hjitte maitiid wenje, flagella besette, in funksje dy't net earder bekend wie yn Chloroflexota. Yn tsjinstelling, harren oseaan-wenjende tsjinhingers mist flagella, suggerearret dat dizze struktueren waarden ferlern by de evolúsjonêre oanpassing oan marine omjouwings.

De stúdzje iepenbiere ek oare ferrassende eigenskippen yn 'e waarme maitiid Dehalococcoidia. Guon fan dizze eigenskippen wiene ferdwûn yn baktearjes dy't evoluearre wiene om yn 'e oseaan te libjen, wylst oerbliuwsels fan oare eigenskippen bleaunen. Bygelyks, sawol waarme maitiid as oseaan-wenning Dehalococcoidia eksposearre in ferlies fan sel muorren en in kompleks patroan fan evolúsje foar genen yn ferbân mei it iten plant ferbiningen. Dit suggerearret dat dizze baktearjes wierskynlik fertrouwe op gearwurking mei oare mikroorganismen yn har mienskip om plantmateriaal ôf te brekken.

Derneist fûnen de ûndersikers dat de waarme maitiid Dehalococcoidia enzymen hie om planthormonen te synthesisearjen of te degradearjen, wat oanjout dat har lânwenjende tsjinhingers de mooglikheid hawwe om plantgroei te manipulearjen.

It begripen fan 'e evolúsjonêre skiednis en unike skaaimerken fan Chloroflexota-baktearjes kinne wichtige gefolgen hawwe foar yngenieurmikro-organismen foar tapassingen lykas produksje fan biobrânstof. Troch har ferskate metabolike mooglikheden te benutten, kinne wittenskippers duorsumer en effisjinter prosessen ûntwikkelje yn ferskate yndustry.

Fierdere stúdzjes oer dizze baktearjes kinne ljocht skine op it potinsjele gebrûk fan mikrobiële prosessen yn biobrânstofproduksje en oare duorsume tapassingen.

Boarne: Marike Palmer et al., Thermophilic Dehalococcoidia mei ûngewoane trekken ljochtsje ljocht op in ûnferwacht ferline, The ISME Journal (2023).