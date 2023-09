Microcombs: Untskoattelje it potinsjeel fan lasers mei hege prestaasjes

Undersikers fan Chalmers University of Technology yn Sweden hawwe in wichtige trochbraak helle yn 'e ûntwikkeling fan mikrokammen, wêrtroch se tsien kear effisjinter binne en de doar iepenje foar nije ûntdekkingen yn romteferkenning en sûnenssoarch. Mikrokammen, dy't yn wêzen hearskers binne makke fan ljocht, hawwe it potensjeel om ferskate fjilden te revolúsjonearjen fanwegen har fermogen om frekwinsjes krekt te mjitten.

In mikrokam wurket troch in laser te brûken om fotonen te stjoeren dy't binnen in mikroresonator sirkulearje, it ljocht te dielen yn in breed oanbod fan frekwinsjes. Dizze frekwinsjes wurde gepositioneerd yn relaasje ta elkoar, it meitsjen fan in nij soarte fan ljocht boarne mei meardere frekwinsjes yn unison, fergelykber mei lasers.

De tapassingen fan mikrokammen binne grut, fariearjend fan kalibrearjende ynstruminten dy't brûkt wurde yn 'e syktocht nei eksoplaneten oant it kontrolearjen fan' e sûnens troch it analysearjen fan ademmonsters. Eardere mikrokammen hiene lykwols te krijen mei beheiningen yn termen fan effisjinsje, wêrtroch't se foarkommen dat se har folsleine potensjeel realisearje.

De ûndersikers fan 'e Chalmers University hawwe dizze beheining oerwûn troch in metoade te ûntwikkeljen dy't de laserkrêft fan' e mikrokam mei tsien kear fergruttet en syn effisjinsje fan sawat 1 prosint nei mear as 50 prosint ferheget. Dizze metoade omfettet it brûken fan twa mikroresonators, dy't gearwurkje om de prestaasjes fan 'e mikrokam te ferbetterjen.

Dizze trochbraak is wichtich om't it lasertechnology mei hege prestaasjes bringt nei in breder skala oan merken. Mikrokammen kinne bygelyks brûkt wurde yn lidar-modules foar autonome auto's, GPS-satelliten, miljeu-sensing-drones en datasintra foar bânbreedte-yntinsive AI-applikaasjes.

De ferhege effisjinsje en krêft fan mikrokammen hawwe it potensjeel om foarútgong te fersnellen yn romteferkenning, sûnenssoarch en ferskate oare yndustry. Dit ûndersyk makket it paad foar fierdere ûntjouwings yn lasertechnology en toant de spultsje-feroarjende mooglikheden fan mikrokammen.

