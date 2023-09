Dark Energy: In wichtige krêft yn it universum

In resinte mjitting fan it Universum hat fierder bewiis levere dat tsjustere enerzjy in wichtich part fan 'e kosmos foarmet. Neffens de befinings is donkere enerzjy goed foar likernôch 69 prosint fan 'e totale matearje-enerzjy-tichtens, wêrtroch 31 prosint foar sawol normale matearje as tsjustere matearje.

Normale matearje, ek wol baryonyske matearje neamd, omfettet stjerren, stjerrestelsels, atomen en libben, en wurdt rûsd om mar 20 prosint fan 'e totale matearje út te meitsjen. Donkere matearje, dy't bestiet út noch net ûntdutsen subatomêre dieltsjes, makket de oerbleaune 80 prosint út. Tsjustere enerzjy, oan 'e oare kant, is in krêft ferantwurdlik foar de fersnellende útwreiding fan it Universum. Wittenskippers moatte noch bepale wat tsjustere enerzjy krekt is, mar it spilet in wichtige rol yn 'e materie-enerzjy-tichtens.

It begripen fan it útwreidingsnivo fan it Universum is krúsjaal foar wittenskippers om de aard fan tsjustere enerzjy en har ynfloed op kosmyske útwreiding te begripen. It bepalen fan de materie-enerzjy-tichtens kin ljocht smyt op 'e takomst fan it Universum, oft it sil bliuwe útwreidzje ûnbepaalde tiid of úteinlik omkearde en krimp yn in fenomeen bekend as de Big Crunch.

Om de hoemannichte tsjustere enerzjy te mjitten, fertrouwe astronomen op galaxyklusters. Dizze klusters foarmje oer miljarden jierren ûnder ynfloed fan swiertekrêft. Troch it oantal en de massa fan stjerrestelsels yn in kluster te fergelykjen en numerike simulaasjes út te fieren, kinne wittenskippers de ferhâldingen fan matearje en enerzjy berekkenje. De ûndersikers brûkten in technyk neamd GalWeight om de massa fan galaxyclusters te skatten troch it oantal stjerrestelsels yn elke kluster te tellen. Troch har resultaten te fergelykjen mei simulearre klusters, hawwe se bepaald dat it Universum foar 31 prosint út matearje bestiet.

Dizze mjitting komt nau oerien mei eardere ynspanningen en oare mjittingen fan 'e materie-enerzjytichtens fan' e Universe, en leveret in krektere skatting. It beklammet ek de betsjutting fan klusteroerfloed as technyk foar it begripen fan kosmologyske parameters.

De befiningen drage by oan in better begryp fan tsjustere enerzjy en bringe ús tichter by it unraveljen fan 'e mystearjes fan it Universum.

boarnen:

- It Astrophysical Journal