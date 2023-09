In resinte stúdzje ûnder lieding fan professor Jaroslav Klokočník fan it Astronomysk Ynstitút fan 'e Tsjechyske Akademy fan Wittenskippen hat in nije metoade brûkt om de swiertekrêft fan Mars te analysearjen om fierdere bewiis te leverjen foar it bestean fan in noardlike Marsyske paleo-oseaan. It ûndersyk, publisearre yn it tydskrift Icarus, wreidet út op eardere oanpakken en biedt in mear detaillearre begryp fan 'e omfang fan' e âlde oseaan.

De befinings fan 'e stúdzje hawwe wichtige gefolgen foar it sykjen nei wetter op Mars en it potensjeel foar ferline as hjoeddeistich libben op' e planeet. De ûndersikers merken op dat dizze swiertekrêftanalysetechnyk kin wurde tapast op ferskate dissiplines lykas geology, geofysika, hydrology en glaciology, en jouwe weardefolle ynsjoch yn it himellichem.

De tradisjonele oanpak foar it yn kaart bringen fan in planetêre oerflak basearre op swiertekrêft-anomalies allinich waard oertroffen troch de auteurs, dy't in nij proses yntrodusearre dat gravityaspekten analysearre berekkene út swiertekrêft-anomaly-mjittingen. Dizze swiertekrêftaspekten biede in wiskundige karakterisearring fan 'e gravitaasjekrêften útoefene troch ferskate oerflakkenmerken op Mars, lykas bergen en sleatten.

Om har analyse te stypjen, brûkten de ûndersikers topografyske gegevens krigen fan it Mars Orbital Laser Altimeter-ynstrumint oan board fan NASA's Mars Global Surveyor. It ynstrumint hat de planeet 4½ jier yn kaart brocht, en levere krúsjale ynformaasje foar it begripen fan it oerflak fan Mars.

Professor Klokočník's eardere wurk brûkte ek dizze swiertekrêftanalysetechnyk om it bestean fan paleolakes en paleoriversystemen ûnder de Sahara-sânen op ierde te befestigjen. De metoade is ek brûkt om de geografyske skaaimerken fan 'e ierde te fergelykjen mei dy fan Venus, en helpt by ús begryp fan ferskate himellichems.

Dizze ynnovative oanpak fan swiertekrêftanalyse toant it potensjeel foar fierdere ferkenning en begryp fan Mars en syn geologyske skiednis. It is in wichtige stap foarút yn it unraveljen fan 'e mystearjes fan it ferline fan ús buorplaneet en de mooglikheid fan âlde oseanen.

