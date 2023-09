Nije metoade stipet bestean fan âlde oseaan op Mars

In resinte stúdzje hat in nije metoade brûkt om de swiertekrêft fan Mars te analysearjen, wat fierder bewiis leveret dat de planeet eartiids in grutte noardlike oseaan hie. Under lieding fan professor Jaroslav Klokočník fan it Astronomysk Ynstitút fan 'e Tsjechyske Akademy fan Wittenskippen definiearret it ûndersyk de omfang fan' e noardlike Mars-paleo-oseaan yn mear detail.

Publisearre yn it tydskrift Icarus, de stúdzje markeart it gebrûk fan 'e swiertekrêft oanpak om de oanwêzigens fan wetter op Mars te detektearjen. Dizze metoade is earder suksesfol west by it identifisearjen fan wetterlichems op ierde, lykas de kustline fan in lang ferlyn mar yn noardlik Afrika. Troch de swiertekrêftaspekten fan Mars te analysearjen, krije wittenskippers in better begryp fan de geologyske en hydrologyske skaaimerken fan 'e planeet.

De ûndersikers brûkten in proses ûntwikkele troch Klokočník, wêrby't it analysearjen fan swiertekrêftaspekten berekkene út gravityanomaly-mjittingen. Gravityaspekten binne wiskundige produkten dy't de gravitasjonele anomalies fan in planetêr lichem karakterisearje. Derneist brûkten se topografyske gegevens fêstlein troch NASA's Mars Global Surveyor.

Dizze nije oanpak ferbettert signifikant op eardere metoaden foar it yn kaart bringen fan in oerflak allinich basearre op swiertekrêft-anomalies. Troch topografyske gegevens te yntegrearjen kinne wittenskippers in wiidweidiger begryp krije fan Martian geology en geofysika.

De gefolgen fan dit ûndersyk geane fierder as Mars, om't de metoade foar swiertekrêftaspekten ek is tapast op oare himellichems. Yn in aparte stúdzje publisearre yn Scientific Reports waard de metoade brûkt om de geografyske skaaimerken fan 'e ierde te fergelykjen mei dy fan Venus.

De befinings fan dizze stúdzje drage by oan ús kennis fan 'e geologyske skiednis fan Mars en jouwe fierdere oanwizings oer it potinsjeel foar libben op' e planeet. It begripen fan it bestean fan âlde oseanen op Mars is in krúsjale stap foar it ûntdekken fan de mooglikheid fan ferline as hjoeddeiske libbensfoarmen.

Definysjes:

Gravity anomalies: Gebieten fan wikseljende gravitaasjekrêft útoefene troch oerflakkenmerken fan in planetêr lichem.

Gravity aspekten: Wiskundige produkten dy't karakterisearje de gravitasjonele anomalies fan in planetêr lichem.

Topografyske gegevens: Ynformaasje oer de foarm en hichte fan it lânoerflak fan in planeet of oar himellichem.

boarnen:

- Stúdzje publisearre yn it tydskrift Icarus, oansletten by de American Astronomical Society's Division for Planetary Sciences.

- Stúdzje publisearre yn Scientific Reports.

– Jaroslav Klokočník – Professor emeritus oan it Astronomysk Ynstitút fan de Tsjechyske Akademy fan Wittenskippen.

- Gunther Kletetschka - Associate Research Professor oan 'e Universiteit fan Alaska Fairbanks Geophysical Institute en oansletten by Charles University yn' e Tsjechyske Republyk.