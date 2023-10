In foarstelde wet fan 'e natuer: tanimmende kompleksiteit yn natuerlike systemen

Wittenskippers hawwe in nije wet foarsteld om de oanstriid fan systemen te ferklearjen yn kompleksiteit. Dizze wet bout op Darwin's evolúsjeteory en hat as doel in universele ferklearring te jaan foar de evolúsje fan fysike systemen. Under lieding fan astrobiolooch Dr Michael L Wong hawwe ûndersikers beskreaun wat se ferwize as in "ûntbrekkende wet fan 'e natuer".

De foarstelde "wet fan tanimmende funksjonele ynformaasje" stelt dat in systeem sil evoluearje en tanimme yn kompleksiteit as in protte ferskillende konfiguraasjes fan it systeem ûndergean seleksje foar ien of mear funksjes. Dizze wet wreidet it konsept fan 'e "survival of the fittest" út en omfettet de seleksje foar stabiliteit, nijichheid en de mooglikheid om fûnemintele prosessen troch te gean.

De ûndersikers beweare dat dizze wet jildt foar alle komplekse systemen, fan atomêre oant planetêre skalen, ynklusyf libben op ierde en mooglik sels keunstmjittige yntelliginsje. It kaaibegrip is it idee fan 'seleksje foar funksje', wêrby't evoluearjende systemen kombinatoryske rykdom werjaan en seleksje ûndergean op basis fan har fermogen om spesifike funksjes út te fieren.

Neffens de wittenskippers biedt it formulearjen fan dizze wet in nij perspektyf op 'e evolúsje fan ferskate systemen yn it universum. It kin wiidweidige gefolgen hawwe foar it begripen fan 'e oarsprong fan it universum en hoe't it yn' e rin fan 'e tiid ûntwikkele hat. De ûndersikers suggerearje dat dizze wet sels helpe kin om de ûntwikkeling fan ûnbekende systemen te foarsizzen, lykas de organyske skiekunde op Saturnus syn moanne Titan.

Net elkenien yn 'e wittenskiplike mienskip is lykwols oertsjûge troch dizze foarstelde wet. Guon beweare dat hoewol ferskate systemen yn 'e libbene wrâld ûntsteane kinne, dit net needsaaklik in nij ûnderlizzend prinsipe nedich is lykas Darwinske seleksje.

Dit ûndersyk smyt ljocht op de komplekse aard fan systemen en de krêften dy't driuwe harren evolúsje. It biedt in nij ramt foar it begripen fan 'e evolúsje fan fysike systemen en hoe't se kinne ynteraksje mei keunstmjittige yntelliginsje yn' e takomst.

boarnen:

- Oarspronklik artikel: [Boarnamme]

- Definysjes:

- Wet fan tanimmende funksjonele ynformaasje: In foarstelde wet dy't stelt dat systemen evoluearje en tanimme yn kompleksiteit as ferskate konfiguraasjes fan it systeem selektearje foar ien of mear funksjes.

- Darwinian teory: De teory fan evolúsje troch natuerlike seleksje foarsteld troch Charles Darwin, dêr't fariaasjes en eigenskippen fan yndividuen liede ta it fuortbestean en fuortplanting fan dyjingen mei foardielige eigenskippen.