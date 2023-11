De James Webb-teleskoop fangt in spektakulêre werjefte fan it sintrum fan 'e Melkweg Galaxy

De James Webb-teleskoop, de machtichste teleskoop ea rjochte op de stjerren, hat wittenskippers nochris fernuvere mei syn lêste byld fan it tichte sintrum fan ús galaxy. De ôfbylding, útbrocht troch NASA, jout in noch nea earder sjoen nivo fan detail fan 'e regio bekend as Sagittarius C, sawat 300 ljochtjierren fuort fan it sintrale swarte gat fan 'e Milky Way.

Oars as alle eardere ynfrareadgegevens sammele, toant de ôfbylding fan it James Webb-teleskoop in oerfloed fan nije funksjes en details, wêrtroch ûndersikers stjerfoarming kinne studearje yn dizze ekstreme omjouwing mei ungewoane krektens. It observaasjeteam, ûnder lieding fan Samuel Crowe, in tawijd undergraduate studint oan 'e Universiteit fan Firginia, spruts har opwining út oer de rykdom oan ynformaasje dy't de teleskoop hat ûntdutsen.

Sagittarius C, markearre yn 'e ôfbylding, is in stellêr fabryk mei nei skatting 500,000 stjerren. Dizze regio presintearret in unike kâns foar wittenskippers om hjoeddeistige teoryen fan stjerfoarming te testen fanwege har ekstreme omstannichheden. Jonathan Tan, in heechlearaar oan 'e Universiteit fan Firginia, beklamme de betsjutting fan it galaktysk sintrum as testgrûn foar dizze teoryen.

It byld lit de ferneamde ynfraread-tsjustere wolken sjen, formaasjes fan ticht gas en stof dy't it sicht fan stjerren binnen en efter har belemmerje. Nettsjinsteande har útdaagjende aard is it James Webb-teleskoop der yn slagge om dizze wolken troch te dringen, en ljocht te smiten op Sagittarius C lykas nea earder.

Behalven de boeiende skientme fan 'e foto, sammelje astronomen in skat oan wittenskiplike ynsjoch. De waarnommen leechte oan 'e boppekant fan' e ôfbylding fertsjintwurdiget eins de oanwêzigens fan in ynfraread-tsjustere wolk, ticht ynpakt oant it punt fan it blokkearjen fan it ljocht fan stjerren dêrbûten. Syaankleurige plakken ûnder de ynfraread-tsjustere wolk jouwe oan op grutskalige útstjit fan ionisearre wetterstof, in ferskynsel dat benammen ferbûn is mei nij foarme stjerren. Ferrassend, de grutte en regeling fan dizze seksje hawwe ûndersikers yntrigearre, dy't hoopje it fierder te ferkennen.

Rubén Fedriani, in mei-ûndersiker fan it projekt by it Instituto Astrofísica de Andalucía yn Spanje, beskreau it galaktysk sintrum as in gaoatysk plak fol mei magnetisearre gaswolken dy't stjerfoarming ûndergeane, en har ynfloed op it omlizzende gas troch wynen, jets en strieling útoefenje. . De oerfloed fan gegevens fan it James Webb-teleskoop oangeande dizze ekstreme omjouwing hat nije wegen iepene fan ûndersyk en analyse.

Opmerklik fangt it byld ek in massale protostar dy't ûntstiet út 'e ynfraread-tsjustere wolk, dy't mear as 30 kear de massa fan ús sinne is. Nettsjinsteande syn ôfstân fan likernôch 25,000 ljochtjierren fan 'e ierde, bliuwt dizze regio tagonklik genôch foar astronomen om yndividuele stjerren te ûndersiikjen, wat ús tichterby bringt by it ûntdekken fan' e mystearjes fan 'e evolúsje fan stjerren.

Samuel Crowe vatt de betsjutting fan 'e prestaasje fan 'e James Webb-teleskoop wolsprekend gear, en stelt: "Massive stjerren binne fabriken dy't swiere eleminten yn har kearnkearnen produsearje, dus better begripe se is as it learen fan it oarsprongferhaal fan in protte fan it universum."

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat iepenbiere de resinte ôfbylding fan it James Webb Telescope?

It lêste byld fan 'e James Webb Telescope levere in noch nea earder sjoen werjefte fan it tichte sintrum fan ús galaxy, it toant de stjerfoarmjende regio neamd Sagittarius C en ûntbleatet in oerfloed fan nije funksjes en details.

Wêrom is Sagittarius C wichtich foar wittenskippers?

Sagittarius C wurdt beskôge as in stellêr fabryk, wêrby't sawat 500,000 stjerren wenje en in kâns foar wittenskippers biedt om teoryen fan stjerfoarming yn ekstreme omstannichheden te testen.

Wat binne ynfraread-tsjustere wolken?

Ynfraread-tsjustere wolken binne formaasjes fan ticht gas en stof dy't typysk it sicht fan stjerren binnen en efter har belemmerje. Dizze wolken blokkearje sels spesifike golflingten fan ynfraread ljocht, wêrtroch't se útdaagjend binne om te studearjen.

Hokker ynsjoch krigen astronomen út it byld?

It byld koe astronomen grutskalige útstjit fan ionisearre wetterstof ûnder de ynfraread-tsjustere wolk observearje, en ek yntrigearjende needle-like spikes dy't yn willekeurige rjochtingen útwreidzje. Dizze waarnimmings jouwe weardefolle ynsjoch yn stjerfoarmingsprosessen.

Hoe ticht binne de ûndersochte objekten by de ierde?

De hiele regio ôfbylde yn it byld is likernôch 25,000 ljochtjierren fuort fan de ierde. It bliuwt lykwols tichtby genôch foar astronomen om yndividuele stjerren te studearjen en in djipper begryp te krijen fan stellare evolúsje en elemintêre produksje.