Ungewoane hybride kolibry ûntdutsen yn Perû

In noch net earder dokumintearre hybride kolibry is ûntdutsen yn it Nasjonaal Park Cordillera Azul yn 'e Peruaanske Andes. De fûgel is in gefolch fan de hybridisaasje fan twa ferskillende soarten lânseigen yn West-Súd-Amearika: de Pink-throated Briljante kolibry en de Rufous-webbed Briljant kolibry. Dizze ûntdekking daagt it idee út dat aparte kolibrissoarten net meiinoar krûpe. De hybride fûgel hat in unike goudkeelkleurige kleur dy't in kombinaasje is fan 'e rôze kiel fan syn âldersoarte. Undersikers spekulearje dat hybriden lykas dizze kinne bydrage oan it ferskaat oan strukturele kleuren fûn yn 'e kolibrisfamyljebeam.

Fearen krije har basiskleur fan pigminten, mar kolibrisfearen binne irisearjend, wat betsjuttet dat har kleur wurdt bepaald troch hoe't ljocht bûgd en filtere wurdt as it de fearsellen út ferskate hoeken rekket. De goudkeelkleur fan 'e hybride kolibry is in gefolch fan 'e komplekse wizen wêrop't irisearjende fearkleuren bepaald wurde. It mingjen fan de komplekse resepten foar fearkleur fan har twa âldersoarten resultearre yn 'e unike kleuring fan dizze hybride fûgel.

Hybride kolibris lykas dizze binne seldsum en har bestean ropt fragen op oer de frekwinsje en rol fan hybridisaasje yn kolibris evolúsje. Dizze ûntdekking hat nije wegen fan ûndersyk iepene foar ûndersikers en jout ynsjoch yn 'e kompleksiteit fan kolibrygenetika en kleur.

boarnen:

Definysje:

Hybridisaasje: It proses fan fokken tusken yndividuen fan twa ferskillende soarten of genetysk ûnderskate populaasjes.

