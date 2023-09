Astronomen fange in prachtige foto fan "Brêge" fan gas ferbinende botsende galaxies

In adembenemende nije foto fan 'e Hubble Space Telescope ûntbleatet in slanke "brêge" fan gas dy't twa fusearjende stjerrestelsels yn it Arp 107-systeem ferbynt. Gelegen sawat 465 miljoen ljochtjierren fan 'e ierde, binne dizze botsende stjerrestelsels keppele troch in swakke stream fan stof en gas.

De ôfbylding, fêstlein troch Hubble's Advanced Camera for Surveys, lit de gruttere galaxy oan 'e linkerkant sjen. Dizze spiraalgalaxy, bekend as in Seyfert-galaxy, hat in promininte spiraalearm dy't sierlik krûpt om syn kearn. Seyfert-galaxies binne benammen yntrigearjend, om't nettsjinsteande de glâns fan har aktive kearn strieling fan 'e hiele galaxy waarnommen wurde kin. Op dizze foto binne de spiraalfoarmjende krollen fan 'e galaktyske struktuer dúdlik sichtber.

De galaktyske kearn fan in Seyfert-galaxy stjoert in krêftige gloed út as gefolch fan matearje dy't yn it supermassive swarte gat yn it sintrum falt. Dizze aktive galaktyske kearnen kinne ljocht útstrielje dat de kombineare helderheid fan alle stjerren binnen har gasthearstelsels oertreft.

Wat de lytsere galaxy oanbelanget, liket it in ljochte kearn te hawwen, mar relatyf dimmen spiraalwapens. Dit komt om't it stadichoan wurdt opnomd yn 'e gruttere galaxy. De ferbining tusken dizze twa fusearjende stjerrestelsels is delikaat ûnder har ophongen yn it Hubble-ôfbylding.

Arp 107 makket diel út fan in groep eigenaardige stjerrestelsels bekend as de Atlas of Peculiar Galaxies, gearstald troch Halton Arp yn 1966. Dizze nije foto makket diel út fan in trochgeande besykjen om minder bekende stjerrestelsels út 'e Arp-katalogus te bestudearjen en har spektakulêre skientme te dielen mei it publyk.

Boarne: ESA (European Space Agency)