NASA's Hubble-romteteleskoop fangt prachtige brêge fan gas en stof tusken galaxies

NASA's Hubble Space Telescope hat in adembenemend byld makke fan in brêge fan gas en stof dy't twa stjerrestelsels ferbynt op 'e râne fan gearfoegjen. Dizze kosmyske brêge, leit yn it systeem Arp 107, hat wittenskippers en romte-entûsjasters gelyk.

Arp 107, dy't sawat 465 miljoen ljochtjierren fan 'e ierde ôf is, is it fokus fan in mienskiplike missy fan NASA en it Jeropeesk romte-agintskip (ESA). De missy hat as doel om de mystearjes fan 'e minder bekende leden fan dit systeem te ûntdekken.

It koartlyn fêstlein byld hat prominint in Seyfert Galaxy, bekend om syn aktive galaktyske kearn. Dizze unike himelske entiteit wurdt dominearre troch in grutte spiraalearm dy't elegant krûpt om syn kearn, fersierd mei tal fan opkommende stjerren. It is nijsgjirrich dat dizze stjerren har berte en helderens te tankjen hawwe oan 'e rike reserves fan materialen dy't ûntstien binne út' e lytsere galaxy wêrmei't de Seyfert Galaxy op it punt stiet te fusearjen.

De aktive galaktyske kearn fan 'e Seyfert Galaxy soarget foar in skitterende werjefte, dy't in strieljende gloed útstjit dy't karakteristyk is foar materialen dy't konsumeare wurde troch it sintrale swarte gat. Dizze yntinsive strieling hat it potensjeel om de kollektive luminânsje fan elke stjer yn 'e galaxy te oertsjûgjen.

Yn tsjinstelling, de lytsere galaxy yn Arp 107 liket swakker, benammen yn syn spiraalwapens, wat oanjout dat har opname yn 'e gruttere Seyfert Galaxy. Seyfert-stelsels, lykas Arp 107, binne opmerklik om't de strieling fan har hiele galaxy kin wurde waarnommen nettsjinsteande de ûnbidige helderheid fan har aktive kearn.

Sawol de Seyfert Galaxy as de lytsere galaxy yn Arp 107 meitsje diel út fan 'e "Atlas of Peculiar Galaxies", in kompilaasje makke troch Halton Arp yn 1966. Dizze ûntdekking lit net allinich har opmerklike skientme sjen, mar ferdjipje ek ús begryp fan 'e kosmos en de grutheid fan himelske evolúsje.

Wylst dizze twa stjerrestelsels trochgean te konvergearjen, wachtsje wittenskippers en astronomy-entûsjasters grif op 'e iepenbieringen en geheimen dy't dizze fúzje sil ûntbleate. Allinnich tiid en fierdere waarnimmings troch de Hubble Space Telescope sille de antwurden leverje.

boarnen:

- NASA

- European Space Agency (ESA)

- "Atlas of Peculiar Galaxies" troch Halton Arp