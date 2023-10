In nije atlas fan galaxies biedt detaillearre werjefte fan ús kosmyske buorlju

In koartlyn útbrochte atlas lit brûkers de nachthimel yn ungewoane detail ferkenne, en biedt in skat oan ynformaasje oer hast 400,000 grutte stjerrestelsels. De Siena Galaxy Atlas (SGA) biedt multiwavelength optyske en ynfraread ôfbyldings, lykas ljochtprofilen, wêrtroch it de earste galaktyske atlas is om sokke gegevens op te nimmen. De atlas beslacht 20,000 fjouwerkante graden en omfettet likernôch de helte fan 'e nachthimel.

Foarige kompilaasjes fan galaktyske gegevens binne faaks pleage troch flaters yn posysjes, grutte en foarmen fan galaxies, en ek it opnimmen fan net-galaktyske objekten. De SGA behannelet lykwols dizze problemen, en biedt krekte posysjes, grutte en helderheidsmjittingen foar in grutte stekproef fan galaxies. Dit nivo fan krektens is earder net betrouber beskikber west foar sa'n grutte kolleksje fan stjerrestelsels.

De SGA-dataset is it resultaat fan trije scans útfierd tusken 2014 en 2017 as ûnderdiel fan 'e Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Surveys. Teleskopen fan it NOIRLab fan 'e National Science Foundation, tegearre mei it Steward Observatory fan 'e Universiteit fan Arizona en gegevens fan 'e WISE-satellyt fan NASA, waarden brûkt om de nedige ynformaasje te sammeljen.

De SGA leveret net allinich weardefolle gegevens foar astronomen, mar lit it publyk ek sjen en identifisearje tichtby stjerrestelsels. De atlas is in wichtich ark foar it bestudearjen fan patroanen oer populaasjes fan objekten, it analysearjen fan transiente ferskynsels, it begripen fan galaktyske fysika en it útwreidzjen fan kennis oer de relaasje tusken galaxies en tsjustere matearje. Derneist kin de SGA bydrage oan in better begryp fan 'e ferdieling fan stjerrestelsels en har ferbining mei de pervasive tsjustere matearje dy't it universum dominearret.

De frijlitting fan 'e wiidweidige dataset fan' e SGA wurdt ferwachte dat se in wichtige ynfloed hawwe op sawol astronomysk ûndersyk as de belutsenens fan it publyk mei de kosmos. No kin elkenien mei in belangstelling foar it ferkennen fan 'e mystearjes fan' e nachtlike himel tagong krije ta dizze weardefolle boarne.

boarnen:

– Arjun Dey, astronoom fan it NOIRLab fan 'e National Science Foundation

- Siena College natuerkunde heechlearaar en SGA projektlieder John Moustakas

- NSF Program Director foar NOIRLab, Chris Davis