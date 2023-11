Nije fossylen yn Brazylje skine ljocht op 'e enigmatyske silesauriden

In resinte ûntdekking fan fossilen yn Rio Grande do Sul, de súdlikste steat fan Brazylje, hat in nije laach fan kompleksiteit tafoege oan 'e stúdzje fan silesauriden, in groep dinosauriformen dy't libbe yn' e Triasperioade. Dizze fossilen hawwe yntriges opwekke ûnder ûndersikers, om't se weardefolle ynsjoch leverje yn 'e evolúsjonêre skiednis fan silesauriden en har relaasje mei dinosauriërs.

De fossile gearstalling, fûn yn 2014 op in plak neamd Waldsanga yn 'e Santa Maria Formaasje, bestiet út bonken fan meardere persoanen. Hoewol it útdaagjend is om te bepalen oft alle bonken ta deselde soarte hearre, suggerearret it bewiis dat se dogge. Dizze fynst is wichtich om't it bydraacht oan de besteande kennis fan bisten dy't it gebiet yn 'e Trias bewenne.

De gearstalling, markearre UFSM 11579, is de fjirde silesauridyske fynst yn Brazylje en de twadde út 'e Karnyske tiid. Dizze fossilen binne ûnderbrocht yn it Stratigraphy and Paleobiology Laboratory fan 'e Federale Universiteit fan Santa Maria. De ûndersikers dy't de fossilen analysearren fergelike har skaaimerken mei besteande fylogenetyske beammen fan silesauriden en konkludearren dat se yndie diel útmeitsje fan 'e silesauridyske lineage, ek al fertsjinwurdigje se gjin nije soart.

Silesauriden wiene meast fjouwerpoten en rûnen yn grutte fan ien oant trije meter yn 'e lingte. Se hiene lange efterpoaten en slanke foarpoaten. Fossilen binne fûn yn Súd-Amearika, Noard-Amearika, Afrika en Jeropa, wat bewiis jout fan har wiidferspraat fersprieding yn 'e Triasperioade.

Yn in aparte stúdzje rjochte ûndersikers har op 'e dentale anatomy fan silesauriden om fierdere ynsjoch te krijen yn har evolúsjonêre relaasje mei dinosauriërs. Harren analyze die bliken dat de dentale taheaksel en ymplantaasje yn 'e ûndersochte soarten, ynklusyf UFSM 11579, like op dy fan dinosaurussen en krokodillen. Dizze fynst suggerearret dat silesauriden in tuskenstap kinne fertsjintwurdigje tusken de âlde betingst fan fusearre tosken en de ôflaat tastân dêr't tosken wurde ferankere oan 'e kaak troch ligamen.

De befiningen oer dentale ymplantaasje ûnderskiede silesauriden net definityf fan oare dinosaurifoarmen, mar se leverje twingend bewiis dat silesauriden nau besibbe binne oan dinosauriërs. Om ús begryp fan 'e evolúsjonêre skiednis fan dizze groep te befoarderjen, betinke ûndersikers it belang fan detaillearre fylogenetyske stúdzjes dy't in yngeande analyze fan fossilen yn kolleksjes befetsje.

Boarne: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Wat binne silesauriden?

Silesauriden binne in groep dinosauriformen dy't bestien hawwe yn 'e Triasperioade. Se wurde beskôge as nauwe sibben fan dinosaurussen en spile in krúsjale rol yn 'e iere evolúsje fan dinosaurussen.

Wêr waarden de nije silesaurid fossilen ûntdutsen?

De nije silesauridfossilen waarden ûntdutsen yn Rio Grande do Sul, de súdlikste steat fan Brazylje, op in plak neamd Waldsanga yn 'e Santa Maria Formaasje. Dizze side is bekend om syn rike fossile fynsten.

Wat is wichtich oer de nije fossile gearstalling?

De nije fossile gearstalling jout weardefolle ynsjoch yn 'e evolúsjonêre skiednis fan silesauriden. Hoewol it dreech is om de krekte soarten te bepalen dy't troch de fossilen fertsjintwurdige binne, suggerearret it bewiis dat se ta de silesauridyske lineage hearre.

Hoe drage de nije befiningen by oan ús begryp fan silesauriden?

De analyze fan dental anatomy yn silesaurids hat iepenbiere oerienkomsten mei dinosaurussen en krokodillen. Dit suggerearret dat silesauriden in tuskenstap kinne fertsjintwurdigje yn 'e evolúsje fan dentale ymplantaasje. Dizze fynsten stypje it idee dat silesauriden nau besibbe binne oan dinosauriërs.

Wat is de folgjende stap yn it studearjen fan silesauriden?

Undersikers beklamje de needsaak foar detaillearre fylogenetyske stúdzjes dy't in wiidweidige analyze fan fossilen befetsje. Troch kolleksjes te besjen en alle fossilen binnen in groep te ûndersykjen, kinne ûndersikers skaaimerken identifisearje dy't op sibskip binnen de groep of mei oare groepen oanjaan. Dit sekuere ûndersyk is essensjeel foar it befoarderjen fan ús begryp fan silesaurid-evolúsje.

Wêr kin ik mear ynformaasje fine oer it ûndersyk?

Mear ynformaasje oer it ûndersyk is te finen yn it artikel "Anatomy en fylogenetyske affiniteiten fan in nije silesauridyske gearstalling fan 'e Carnian bêden fan súd-Brazylje" publisearre yn it Journal of Vertebrate Paleontology.