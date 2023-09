In resinte stúdzje ûnder lieding fan Dr Raluca Rufu fan it Súdwestlik Undersyksynstitút jout oan dat de permanint skaadgebieten fan 'e moanne (PSR's), guon fan' e kâldste plakken yn it sinnestelsel, miskien net sa âld binne as earder tocht. Dizze PSR's, lizze oan 'e poalen fan' e moanne, binne gebieten wêr't sinneljocht nea de flierren fan djippe kraters berikt, en flechtige gemikaliën fange, ynklusyf wetteriis.

De berekkeningen fan it team suggerearje dat de measte PSR's fan 'e moanne net mear binne as sawat 3.4 miljard jier âld en kinne relatyf jonge ôfsettings fan wetteriis befetsje. Dizze fynst hat wichtige gefolgen foar ús begryp fan wetterboarnen op 'e moanne, dy't wurde beskôge as krúsjaal foar duorsume moanneferkenning en takomstige romtemissys.

De oanwêzigens fan wetteriis op 'e moanne is al lang fan belang west foar wittenskippers. It potinsjeel as in boarne foar astronauten koe de produksje fan raketdriving ynskeakelje en libbensstipesystemen ûnderhâlde. De leeftyd fan 'e PSR's, dêr't nei alle gedachten wetteriis opsletten is, waard earder rûsd folle âlder te wêzen.

As de PSR's yndie jonger binne as earder tocht, soe it betsjutte dat hjoeddeistige skattings fan wetteriis op 'e Moanne oerskatte wurde kinne. Dit ropt fragen op oer de helberens fan it brûken fan dizze boarnen foar takomstige moanne misjes. Fierder ûndersyk en ferkenning sil nedich wêze om de wiere omfang en beskikberens fan wetteriis op 'e Moanne te bepalen.

De stúdzje útfierd troch Dr. Raluca Rufu en har team markeart de needsaak foar fuortset wittenskiplik ûndersyk nei de PSR's fan 'e moanne. It begripen fan 'e leeftyd en gearstalling fan dizze regio's is essensjeel foar it plannen fan takomstige misjes en it effektyf brûken fan moanneboarnen.

