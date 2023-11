Nije database soarget foar dúdlikens oer nammen foar plantsykte

In baanbrekkende databank is lansearre om ûndersikers en entûsjasters te helpen by it maklik identifisearjen en begripen fan de Nederlânske nammen fan plantsykten. It inisjatyf, de Nederlânske Nammen fan Plantenziekten neamd, waard ûntbleate op in spesjaal sympoasium organisearre troch de Koninklijke Nederlandse Fytopatologyske Genoatskip (KNPV) om in ieu fan fytopatologysk ûndersyk yn Wageningen te betinken.

De gearwurking, ûnder lieding fan Piet Vlaming, de sekretaris fan de KNPV, brocht saakkundigen byinoar op ferskate mêden lykas entomology, fytopatology, bakteriology, virology, nematology en it bedriuw Agro4all. Harren kollektyf ekspertize hat resultearre yn in betrouber syksysteem wêrmei brûkers fluch de Nederlânske nammen fan plantsykten mei gemak fine kinne.

Oars as pleagen, dy't ûnderskate wittenskiplike en faaks Nederlânske nammen hawwe, binne de nammen fan plantensykten faak basearre op sichtbere symptomen en kinne ferskille tusken ferskate gewaaksen. Boppedat kinne ferskate besmettingen deselde syktenamme diele, wat fierder taheakket oan 'e betizing. Bygelyks kinne meardere kausale aginten ferantwurdlik wêze foar in "blêdspotsykte."

Om dizze kwestje oan te pakken en dúdlikheid te jaan, hat de KNPV de databank Nederlandse Namen Plantenziekten oprjochte. Op it stuit befettet de databank ynformaasje oer mear as 1,700 plantsyktebesmettingen, en it wurdt regelmjittich bywurke om de krektens te garandearjen.

De betsjutting fan de nije databank leit yn it fermogen om ûndersyk te streamlynjen en kommunikaasje te fasilitearjen op it mêd fan plantpatology. Troch it leverjen fan in sintralisearre platfoarm foar tagong ta betroubere ynformaasje oer plantsyktenammen, kinne ûndersikers en professionals effektiver gearwurkje, en soargje foar bettere deteksje, previnsje en behear fan plantsykten.

Mei dizze ynnovative boarne kinne wittenskippers, agraryske saakkundigen en entûsjasters in wiidweidich depot fan nammen fan plantsykten oanfreegje, in grutter begryp befoarderje fan fytopatology en ynspanningen stypje yn behâld fan plantsûnens.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat is de Nederlandse Namen Plantenziekten databank?

De databank Nederlandse Namen Plantenziekten is in wiidweidige samling Nederlânske nammen foar plantsykten. It hat as doel dúdlikens te jaan en maklike tagong te fasilitearjen ta ynformaasje yn ferbân mei nammen fan plantsykten en har oerienkommende pleagen.

Wa hat de databank ûntwikkele?

De databank is ûntwikkele troch in gearwurkingsferbân tusken wittenskippers fan Wageningen University & Research, saakkundigen yn ferskate dissiplines lykas entomology, baktearology, virology, nematology, en it bedriuw Agro4all. Piet Vlaming, de sekretaris fan de Koninklijke Nederlandse Fytopatologyske Genoatskip (KNPV), spile in wichtige rol by it inisjearjen fan de ûntwikkeling fan de databank.

Hoefolle besmettingen fan plantensykte beslacht de databank op it stuit?

De Nederlandse Namen Plantenziekten databank befettet op it stuit ynformaasje oer mear as 1,700 ferskillende plantensyktebesmettingen. De databank wurdt regelmjittich bywurke om de krektens te garandearjen en har dekking út te wreidzjen.

Wat is it doel fan de databank?

It primêre doel fan de databank is dúdlikheid te bringen oer de mannichte oan nammen dy't yn de Nederlânske kontekst ferbûn binne mei plantesykten. Troch it leverjen fan in betrouber syksysteem en in sintralisearre platfoarm foar tagong ta ynformaasje, is de databank fan doel ûndersikers, professionals en entûsjasters te stypjen yn better begryp en behear fan plantsykten.