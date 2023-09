It universum bestiet út 69% Dark Energy, nije mjitting befêstiget

Astronomen hawwe bepaald dat tsjustere enerzjy sawat 69% útmakket fan 'e totale materie-enerzjy-tichtens fan it universum. Dit lit de oerbleaune 31% oer oan normale matearje (lykas stjerren, stjerrestelsels en atomen) en tsjustere matearje, in mysterieuze foarm fan matearje dy't it hielal beynfloedet troch swiertekrêft.

Tsjustere enerzjy is in ûnbekende krêft dy't ferantwurdlik is foar de fersnellende útwreiding fan it Universum, wylst tsjustere matearje in gravitaasjekrêft is dy't net ferklearre wurde kin troch hjoeddeistige teoryen. Wittenskippers leauwe dat sa'n 80% fan 'e matearje yn it universum bestiet út tsjustere matearje, wylst de rest reguliere of 'baryonyske' matearje is.

Om de materie-enerzjytichtens fan it universum te mjitten, brûkten astronomen klusters fan stjerrestelsels. Troch it oantal en de massa fan stjerrestelsels yn in kluster te fergelykjen mei numerike simulaasjes, kinne wittenskippers de ferhâldingen fan matearje en enerzjy berekkenje. Dizze metoade is basearre op it feit dat galaxy klusters wurde foarme út matearje dy't ynstoarte oer miljarden jierren ûnder swiertekrêft.

De ûndersikers brûkten in technyk neamd GalWeight om de massa fan galaxyclusters yn har databank te skatten. Se hawwe doe simulaasjes útfierd mei ferskate ferhâldingen fan tsjustere enerzjy en matearje en fûnen dat in Universe besteande út 31% matearje it bêste oerienkomt mei de waarnommen galaxy-klusters. Dizze mjitting is yn oerienstimming mei eardere ûndersiken en oare mjittingen fan 'e materie-enerzjytichtens.

Dit ûndersyk leveret weardefolle ynsjoch yn 'e gearstalling fan it universum en helpt wittenskippers de aard fan tsjustere enerzjy te begripen. It fersterket ek ús begryp fan 'e útwreiding fan it Universum, mei potinsjele gefolgen foar syn takomst.

Boarnen: The Astrophysical Journal