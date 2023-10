AI Tool detektearret en klassifisearret Supernova, elimineert de needsaak foar minsklike belutsenens

In gloednij ark foar keunstmjittige yntelliginsje (AI) hat har earste supernova mei súkses ûntdutsen, identifisearre en klassifisearre. Dizze baanbrekkende prestaasje markearret de earste kear dat minsken folslein fuortsmiten binne fan it proses fan it identifisearjen en studearjen fan dizze krêftige kosmyske eksploazjes.

Supernovae binne tige enerzjike eksploazjes fan stjerren dy't in ûnbidige hoemannichte ljocht útstjitte. Op it stuit belûke de detectie en analyse fan supernovae sawol minsken as robots. In team ûnder lieding fan Northwestern University hat lykwols in folslein automatisearre systeem ûntwikkele neamd de Bright Transient Survey Bot (BTSbot) dat it proses fersnelt en minsklike flater elimineert.

Om it AI-algoritme te trenen, brûkten de ûndersikers mear dan 1.4 miljoen histoaryske bylden út 16,000 astronomyske boarnen. Troch dizze grutte hoemannichte gegevens te ûndersiikjen en te learen, is BTSbot yn steat om nije supernovakandidaten rap te analysearjen en te klassifisearjen.

It ferwiderjen fan minsken út 'e lus fergruttet net allinich de effisjinsje fan it proses, mar makket ek mear yngeande observaasjes mooglik. Dit automatisearre systeem makket tiid frij foar it ûndersyksteam om har observaasjes te analysearjen en nije hypotezen te ûntwikkeljen om de oarsprong fan dizze kosmyske eksploazjes te ferklearjen.

Adam Miller fan 'e Northwestern University, dy't it projekt liede, spruts de betsjutting fan dizze prestaasje út, en stelde: "Foar it earst ea hat in searje robots en AI-algoritmen de ûntdekking fan in supernova observearre, identifisearre en befêstige. Dit fertsjintwurdiget in wichtige stap foarút, om't fierdere ferfinings de robots ynskeakelje om spesifike subtypen fan stellare eksploazjes te isolearjen.

It team hat de BTSbot mei súkses hifke op in nij ûntdutsen supernovakandidaat mei de namme SN2023tyk. Gearwurking mei astronomen fan ynstellingen lykas Caltech, de Universiteit fan Minnesota, en universiteiten yn Ingelân en Sweden, demonstrearre it ynternasjonale team de krêft en it potensjeel fan dit AI-ark.

De ûntwikkeling fan dit folslein automatisearre systeem soarget foar in wichtige foarútgong op it mêd fan astrofysika, streamlining fan it proses fan supernova-deteksje en klassifikaasje. Dit AI-ark ferwideret net allinich minsklike belutsenens, mar jout ek mear tiid foar ûndersikers om har observaasjes te ferdjipjen en djipper ynsjoch te ûntdekken yn 'e mystearjes fan it universum.

Definysjes:

- Supernova: In ekstreem heldere en krêftige eksploazje fan in stjer.

- BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, in AI-ark ûntwikkele troch Northwestern University om de deteksje en klassifikaasje fan supernovae te automatisearjen.

