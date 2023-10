In nij AI-ark automatisearret de deteksje fan supernovae

In ynternasjonale gearwurking ûnder lieding fan Northwestern University hat in ark foar keunstmjittige yntelliginsje (AI) ûntwikkele mei de namme Bright Transient Survey Bot (BTSbot) dat supernovae kin detectearje, identifisearje en klassifisearje. Dit baanbrekkende ark automatisearret it sykjen nei supernova's oer de nachtlike himel, wêrtroch minsken mooglik út it proses ferwiderje en de mooglikheid fan minsklike flater eliminearje. It AI-ark fersnelt it deteksjeproses en is oplaat mei mear dan 1.4 miljoen ôfbyldings út ferskate boarnen, ynklusyf befêstige supernovae, flare stjerren, fariabele stjerren en flare stjerrestelsels.

Supernovae komme foar as stjerren de lêste faze fan har evolúsje berikke en har kearnfúzjebrânstof útputte. De kearn fan 'e stjer falt yninoar wylst de bûtenste lagen útbrekke, wat resulteart yn in heldere en massale eksploazje. It masine-learalgoritme fan 'e BTSbot lit it spesifike subtypen fan stellare eksploazjes isolearje, wat in wichtige stap foarút fertsjintwurdiget yn' e stúdzje fan kosmyske eksploazjes. Troch minsken út it proses te heljen, hawwe ûndersikers mear tiid om observaasjes te analysearjen en nije hypotezen te ûntwikkeljen oer de oarsprong fan dizze kosmyske eveneminten.

It AI-ark streamlines net allinich de stúdzje fan supernovae, mar helpt ek ûndersikers de libbenssyklus fan stjerren te begripen en de skepping fan eleminten lykas koalstof, izer en goud. Op it stuit wurkje minsken mei robotyske systemen om supernovae te ûntdekken en te analysearjen. Robotyske teleskopen meitsje kontinu byld fan 'e nachthimel om nije boarnen te identifisearjen, en automatisearre software genereart in list mei kandidaat-eksplosjes. Minsken besteegje dan wichtige hoemannichten tiid oan it ferifiearjen fan dizze kandidaten. De tafoeging fan BTSbot oan dizze workflow fermindert de needsaak foar minsklike ynspeksje en lit ûndersikers fertrouwe op 'e AI om de nedige taken út te fieren.

Nabeel Rehemtulla, mei-lieder fan 'e stúdzje, markearret de effisjinsje fan it AI-ark, en stelt dat as it ienris operasjoneel is, minsken kinne fertrouwe dat de BTSbot en oare AI-systemen har rollen sille ferfolje sûnder yntervinsje. De ûntwikkeling fan dit AI-ark markearret in wichtige mylpeal yn 'e stúdzje fan supernovae en toant it potensjeel fan AI yn it fersnellen fan wittenskiplike ûntdekkingen.

Boarnen: Northwestern University, Space.com