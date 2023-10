In nij model foar ferbettere fertsjintwurdiging fan swarte koalstof yn globale klimaatmodellen

Undersikers hawwe tekoarten identifisearre yn 'e fertsjintwurdiging fan swarte koalstof (BC), in wichtige komponint fan atmosfearyske aerosolen, yn hjoeddeistige globale klimaatmodellen (GCM's). In resinte stúdzje fan Chen et al. ûndersiket de mikrofysyske en optyske eigenskippen fan BC dy't har stralingseffekten beynfloedzje, en stelt in ferbettere aerosol optysk model foar om dizze tekoarten oan te pakken.

BC is bekend om syn sterke ljochtabsorpsjonele kapasiteiten en syn bydrage oan klimaatferwaarming. Lykwols, de absorption effisjinsje en globale opwaarming effekten fan aerosolen binne fûn te wurde oerskatte yn GCMs fanwege de ûnfoldwaande fertsjintwurdiging fan de komplekse mingde steaten fan BC.

Chen et al. analysearre multi-boarne observaasjes fan dieltsje grutte distribúsje en mingde steat te identifisearjen kaai BC eigenskippen dy't signifikant beynfloedzje syn strieljende effekten. Se ûntwikkele doe in ferbettere aerosol optysk model dat better ferantwurdet dizze eigenskippen basearre op de observaasjes. Dit ferbettere model waard dêrnei ymplementearre yn in GCM.

De ûndersikers evaluearren de prestaasjes fan it nije model mei fjildobservaasjes. De resultaten lieten sjen dat de foarseine BC-absorption fan 'e ferbettere foarstellings nauwer ôfstimd mei globale BC-observaasjes. Dit waard taskreaun oan 'e krekter foarsizzing fan BC-relatearre mikrofysyske en mingeigenskippen.

Fierders fûnen de ûndersikers dat de ferbettere fertsjintwurdiging fan BC late ta in fermindering fan syn stralingskrêft en klimaateffekten mei oant 24 prosint. Dit beljochtet it belang fan it sekuer fertsjintwurdigjen fan BC yn GCM's foar betrouberere klimaatprojeksjes.

Dizze stúdzje, mei de titel "In aerosol optyske module mei observaasje-beheinde swarte koalstofeigenskippen foar globale klimaatmodellen," waard publisearre yn it Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Ta beslút, Chen et al. hawwe in ferbettere model ûntwikkele foar it fertsjintwurdigjen fan BC yn GCM's, it oanpakken fan tekoarten yn 'e mikrofysyske en optyske eigenskippen fan BC. De resultaten litte sjen dat dizze fersterke fertsjintwurdiging liedt ta bettere oerienkomst mei wrâldwide waarnimmings en in reduksje fan de klimaateffekten fan BC. Dit ûndersyk draacht by oan ús begryp fan BC's rol yn klimaatferoaring en leveret in weardefol ark foar it ferbetterjen fan klimaatprojeksjes.

boarnen:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). In aerosol optyske module mei observaasje-beheinde swarte koalstofeigenskippen foar globale klimaatmodellen. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.