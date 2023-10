Wittenskippers brûke neutroanen om spanning te mjitten yn additive manufacturing

Wittenskippers fan Oak Ridge National Laboratory (ORNL) hawwe mei súkses oantoand harren fermogen om te mjitten spanning yn in materiaal en tafersjoch op atoombewegingen tidens it additive manufacturing proses troch it brûken fan neutroanen. De ûndersikers brûkten in 3D-printplatfoarm neamd OpeN-AM, yn gearhing mei de VULCAN-beamline by ORNL's Spallation Neutron Source (SNS), om kontinu te mjitten evoluearjende reststress tidens fabrikaazje.

Troch ynfraread imaging en komputermodellen te yntegrearjen mei it Open-AM-platfoarm, koene de wittenskippers in djip begryp krije fan materiaalgedrach yn it hiele produksjeproses. Se rjochte har op leechtemperatuertransformaasje (LTT) stiel en folgen de beweging fan atomen yn reaksje op stress feroarsake troch feroaringen yn temperatuer of tapaste lading.

Residuele spanningen, dy't oanhâlde neidat de eksterne lading of boarne fan stress is fuorthelle, kinne liede ta materiaal ferfoarming en te betiid mislearjen. It oanpakken fan dizze oerbleaune spanningen is krúsjaal foar it produsearjen fan krekte komponinten mei winske eigenskippen en prestaasjes. De ORNL-ûndersikers ûntwurpen en útfierden in eksperimint dat de evoluearjende spanning yn materialen sekuer mjit om te bepalen hoe't spanningen wurde ferdield.

De mooglikheid om oerbliuwende stress te mjitten en te kontrolearjen tidens additive fabrikaazje hat wichtige gefolgen foar yndustry lykas automotive, loftfeart, skjinne enerzjy, en tool-and-die. Fabrikanten kinne de oerbliuwende stress fan komponinten oanpasse om sterkte te ferheegjen en lichtere en kompleksere foarmen mooglik te meitsjen. It baanbrekkende ûndersyk útfierd troch de ORNL-wittenskippers fertsjinne se in 2023 R&D 100 Award.

It ûndersyk waard stipe troch it Laboratory Directed Research and Development-programma fan ORNL, dat ûndersiik en ûntwikkeling mei hege risiko finansiert mei wichtige potensjele wearde foar nasjonale programma's. De wittenskippers hoopje dat oare ûndersikers fan oer de hiele wrâld nei ORNL komme om ferlykbere eksperiminten út te fieren op metalen dy't geskikt binne foar har produksjebehoeften.

Dit ûndersyk iepenet nije mooglikheden foar it ûntwerpen fan residuele stresssteaten en eigendomsdistribúsjes yn additive fabrikaazjekomponinten, en biedt bettere kontrôle oer termyske gradienten en fazetransformaasjes. Troch dizze faktoaren te begripen en te manipulearjen kinne ferbettere materiaalgedrach en prestaasjes berikt wurde.

