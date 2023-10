De James Webb Space Telescope ûntbleatet seldsume swiere eleminten yn Kilonova-eksploazje

De James Webb Space Telescope (JWST) hat in baanbrekkende ûntdekking dien: in kilonova-eksploazje dy't ûntstien is troch de botsing fan twa neutronstjerren is in fabryk foar seldsume swiere eleminten. Dit barren markearret de earste kear dat de JWST sa'n foarfal hat waarnommen, en jout weardefolle ynsjoch yn 'e foarming fan dizze eleminten. De gegevens fan 'e teleskoop lieten bewiis sjen fan tellurium, in seldsum metaal dat te swier is om te produsearjen troch fúzje yn' e herten fan stjerren.

Neist tellurium wiene der oanwizings foar oare swiere eleminten, wêrûnder wolfraam en selenium. Dizze ûntdekking befêstiget dat neutronestjerfúzjes tsjinje as in wichtige boarne fan swiere eleminten, ljocht skine op 'e prosessen wêrmei't ús universum materiaal skept en ferspriedt.

"Mar in pear kilonovas binne waarnommen, en dit is it earste eksimplaar wêr't wy de neisleep fan in kilonova kinne studearje mei it James Webb Space Telescope," ferklearre astrofysikus Andrew Levan fan Radboud University, dy't de analyze liede. Dizze ûntdekking fertsjintwurdiget in krúsjale stap yn ús begryp fan 'e oarsprong fan eleminten, it ynfoljen fan de gatten yn ús kennis dy't Dmitri Mendeleev ferliet doe't hy it periodyk systeem mear as 150 jier lyn makke.

Stjerren binne ongelooflijke himellichems dy't de wetterstof nimme dy't de mearderheid fan sichtbere matearje yn it universum komponearje en har atomen meiinoar fusearje, en stadichoan foarmje swierdere eleminten. Dit fúzjeproses berikt lykwols syn limyt mei de foarming fan izer, om't de enerzjy dy't nedich is foar it fusearjen fan izer yn swierdere eleminten de enerzjy dy't frijkomt, oertreft. Dêrtroch ûntploffe stjerren úteinlik yn supernova's of kilonova's troch de oerweldigjende swiertekrêft.

As dizze enerzjike eksploazjes foarkomme, lûke se in searje kearnreaksjes út, wêrby't atoomkearnen botse mei neutroanen om noch swierdere eleminten te syntetisearjen. Dit proses, bekend as it rappe neutronopfangproses (r-proses), fereasket in hege konsintraasje fan frije neutroanen. Supernovae en, spesifyk, kilonovae biede de perfekte omjouwing foar dizze reaksjes. Yn feite befêstige de observaasje fan twa botsende neutroanenstjerren yn 2017 dat kilonovae in wichtige rol spylje yn 'e produksje fan r-proses eleminten, wêrby't strontium by dy gelegenheid ûntdutsen is.

De resinte gamma-ray-burst, mei de namme GRB230307A, luts de oandacht fan wittenskippers fanwegen syn ûngewoan lange doer, wat de oanwêzigens fan in kilonova oanjûn. Folgjende observaasjes mei de JWST, dy't rjochte wiene op 'e ynfraread komponint fan' e eksploazje, ûntdutsen tellurium, wat fierder ymplisearret de oanwêzigens fan ekstra r-proses eleminten. Mear observaasjes binne lykwols nedich om dit te befestigjen.

Wat dizze kilonova-eksploazje noch eigenaardicher makket, is it foarkommen yn 'e yntergalaktyske romte, sawat 120,000 ljochtjierren fuort fan 'e tichtstbye galaxy. Undersikers leauwe dat de twa neutroanenstjerren ûntstien binne yn in galaxy, mar dêrút fuortstutsen binne doe't se ien nei de oare supernova-eveneminten ûndergie.

Dizze baanbrekkende ûntdekking ûntbleatet net allinich de ferburgen meganismen efter de formaasje fan swiere eleminten, mar it ropt ek fassinearjende fragen op oer de langstme fan fúzjes dy't macht gamma-ray bursts. Astronomen, lykas Ben Gompertz fan 'e Universiteit fan Birmingham, binne entûsjast om mear fan dizze lange libbene fúzjes te identifisearjen en in better begryp te krijen fan har driuwende krêften en mooglikheden foar it meitsjen fan noch swierdere eleminten. De gefolgen fan dizze ûntdekking wreidzje fier bûten ús begryp fan it universum út - it iepenet de doar nei in transformatyf begryp fan 'e kosmos en syn ynderlike wurking.

FAQs:

F: Wat is in kilonova-eksploazje?

A: In kilonova-eksploazje is it gefolch fan 'e botsing fan twa neutronstjerren, dy't in krêftige útbarsting fan enerzjy en ljocht produsearret.

F: Wat binne swiere eleminten?

A: Swiere eleminten binne gemyske eleminten mei in heger atoomnûmer as wetterstof (it lichtste elemint) en helium. Se befetsje metalen lykas goud, sulver en lead.

F: Wat is de James Webb Space Telescope?

A: De James Webb Space Telescope is in romtebasearre observatoarium dat yn 2021 lansearre wurdt. It is ûntworpen om fiere objekten yn it hielal te ferkennen, ynklusyf stjerren, galaxies en eksoplaneten.

