Natuerlike gefaren tsjin natuerrampen: in ûndersyk fan kommunikaasje foar risikobeheining

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers út Nij-Seelân smyt ljocht op it belang fan hoe't wy kommunisearje en frame de risiko 's ferbûn mei natuerlike barrens. De stúdzje, publisearre yn 'e Social Psychological Bulletin, markeart de ynfloed dy't ferskate termen kinne hawwe op iepenbier begryp en belutsenens by ynspanningen foar risiko-mitigaasje.

Tradysjoneel binne natuerlike barrens lykas ierdbevings, oerstreamingen en orkanen bestimpele as "natuerrampen." Dizze framing is lykwols yn 'e lêste jierren ûnder kontrôle kaam. Advokaten beweare dat de term "natuerrampen" de rol fan minsklike karren en gedrach ferleget by it fergrutsjen fan de gefolgen fan dizze eveneminten. Ynstee dêrfan stelle se foar om de term "natuerlike gefaren" te brûken om it potinsjeel foar negative gefolgen oer te bringen en it belang fan it nimmen fan proaktive maatregels om risiko te ferminderjen.

Om de mooglike ferskillen yn iepenbiere reaksje op dizze twa termen te ûndersykjen, ûndersochten de ûndersikers 604 persoanen yn Wellington, Nij-Seelân. Se mjitten ferskate faktoaren yn ferbân mei risiko-tarieding, ynklusyf sosjale noarmen, oertsjûgingen oer de effektiviteit fan tarieding, en waarnommen fermogen om tariedende aksjes te nimmen.

Ynteressant fûnen de ûndersikers dat skoares op dizze faktoaren net signifikant ferskille tusken de termen "natuerlike gefaren" en "natuerrampen." As it lykwols gie om de yntinsjes fan yndividuen om har ta te rieden op dizze eveneminten, wie d'r in dúdlike ferskil. Yntinsjes om ta te rieden op natuerlike gefaren waarden fûn in bettere foarsizzer te wêzen fan werklik gedrach yn ferliking mei yntinsjes om ta te rieden op natuerrampen.

Op grûn fan dizze befinings beklamje de ûndersikers de needsaak foar evidint-basearre kommunikaasjestrategyen by it oanpakken fan risiko-mitigaasje. It is krúsjaal om te begripen hoe't it algemiene publyk ynterpretearret en reagearret op de termen brûkt yn kommunikaasjekampanjes. Troch natuerlike barrens as natuerlike gefaren yn te stellen ynstee fan natuerrampen, kin d'r in gruttere kâns wêze dat yndividuen motivearje om tariedende aksjes te nimmen en skea te ferminderjen.

FAQ:

F: Wat is it ferskil tusken natuerlike gefaren en natuerrampen?

A: Natuerlike gefaren ferwize nei it potinsjeel foar negative gefolgen dy't fuortkomme út natuerlike barrens lykas ierdbevings, oerstreamingen en orkanen. Oan 'e oare kant binne natuerrampen barrens dy't al bard binne en resultearre yn signifikante skea, ferlies fan libben en fersteuring.

F: Wêrom is it wichtich om de term "natuerlike gefaren" te brûken ynstee fan "natuerrampen"?

A: It brûken fan de term "natuerlike gefaren" markearret it potinsjeel foar negative gefolgen en de needsaak foar proaktive maatregels om risiko te ferminderjen. It ferpleatst de fokus fan it skuldjen fan de natuer allinich nei it erkennen fan 'e rol fan minsklike karren en gedrach by it fergrutsjen fan de gefolgen fan dizze eveneminten.

F: Hat de term dy't brûkt wurdt om natuerlike barrens te beskriuwen ynfloed op de yntinsjes fan yndividuen om har op har ta te rieden?

A: Neffens de stúdzje waarden yntinsjes om ta te rieden op natuerlike gefaren fûn in bettere foarsizzer te wêzen fan eigentlik gedrach yn ferliking mei yntinsjes om ta te rieden op natuerlike rampen. Dit suggerearret dat de term brûkt yn risikokommunikaasje in ynfloed kin hawwe op de motivaasje fan yndividuen om tariedende aksjes te nimmen.

F: Wat betsjut dit foar iepenbiere kampanjes foar risikobeheining?

A: Iepenbiere kampanjes foar risikobeheining moatte de framing en terminology beskôgje dy't brûkt wurde om it belang fan tarieding effektyf te kommunisearjen. Troch de klam te lizzen op natuerlike gefaren en de needsaak foar proaktive maatregels, kinne dizze kampanjes in gruttere ynfloed hawwe op 'e yntinsjes fan yndividuen om ta te rieden en úteinlik de skea te ferminderjen feroarsake troch natuerlike barrens.

Boarne: [De Poalske Feriening fan Sosjale Psychology](https://phys.org/news/2023-10-natural-disasters-hazards-risk-mitigation-campaigns.html)