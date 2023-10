NASA-yngenieurs nimme stappen om de libbenstiden fan Voyager Mission te ferlingjen

NASA-yngenieurs implementearje maatregels om te soargjen dat it Voyager-romteskip, lansearre yn 1977, har ynterstellêre ferkenning noch in protte jierren trochgean. Ien fan 'e ynspanningen rjochtet de opgarjen fan brânstofresten yn smelle buizen yn' e thrusters, dy't essensjeel binne foar it hâlden fan 'e romtesondeantennes op' e ierde.

Om dit probleem te bestriden, hat de missy in softwarepatch ymplementearre om in werhelling fan in glitch te foarkommen dy't Voyager 1 ferline jier beynfloede. Dizze patch is bedoeld om Voyager 1 en syn twilling, Voyager 2, te beskermjen fan deselde glitch wer te belibjen.

De thrusters op it Voyager-romteskip binne krúsjaal foar it behâld fan kommunikaasje mei de ierde. Om de opbou fan propellant-residu yn 'e smelle buizen te ferminderjen, sil it romteskip wat fierder yn elke rjochting draaie kinne foardat de thrusters sjitte. Dit sil de frekwinsje fan thruster-firings ferminderje. De oanpassingen oan it thruster-rotaasjeberik waarden makke troch it stjoeren fan kommando's yn septimber en oktober, en it romteskip kin no hast 1 graad fierder yn elke rjochting bewege as earder.

It team ferwachtet dat dizze maatregels de folsleine ferstopping fan 'e thruster-propellant-ynlaatbuizen foar op syn minst noch fiif jier fertrage, mooglik noch langer. Oanfoljende stappen kinne wurde nommen yn 'e takomst om it libben fan' e thrusters fierder te ferlingjen.

Neist it oanpakken fan de opbou fan thruster, hawwe NASA-yngenieurs in softwarepatch makke om in probleem op te lossen dat ferwûne statusrapporten feroarsake fan 'e onboard-komputer fan Voyager 1 yn 2022. De patch fungearret as in fersekeringsbelied, foarkomt it weromkommen fan it probleem en garandearret de longevity fan de sondes.

Voyager 1 en Voyager 2 hawwe in yndrukwekkende ôfstân reizge, mei Voyager 1 dy't 15 miljard kilometer oertreffe en Voyager 2 mear as 12 miljard kilometer fan 'e ierde berikt. Troch de leeftyd fan it romteskip en de signifikante efterstân yn kommunikaasje, is d'r in risiko dat de patch ûnbedoelde effekten kin hawwe. Om dit risiko te beheinen, sil Voyager 2 de patch earst ûntfange en as testbêd foar syn twilling tsjinje.

De Voyager-missy, ynearsten pland foar mar fjouwer jier, hat syn oarspronklike doelen fierhinne oertroffen. Neist it besykjen fan Saturnus en Jupiter waard Voyager 2 it earste romteskip dat Uranus en Neptunus tsjinkaam. De missy waard letter útwreide om de sondes bûten de heliosfear te stjoeren, de beskermjende bubble fan dieltsjes en magnetyske fjilden makke troch de sinne. Voyager 1 berikte de heliopauze yn 2012, folge troch Voyager 2 yn 2018.

De Voyager-missys binne in wichtich part fan it NASA Heliophysics System Observatory, sponsore troch de Heliophysics Division fan 'e Science Mission Directorate yn Washington. Caltech's Jet Propulsion Laboratory boude en eksploitearret it Voyager-romteskip.

