Yngenieurs foar NASA's Voyager-missy implementearje maatregels om te soargjen dat de romtesonde Voyager 1 en Voyager 2 de kommende jierren de ynterstellêre romte trochgean te ferkennen. Ien fokus fan har ynspanningen is it oanpakken fan brânstofresten dy't yn smelle buizen hawwe sammele yn guon fan 'e thrusters op' e romtesonde. Dizze opbou kin ynterferearje mei it fermogen fan 'e thrusters om de antennes op 'e ierde te hâlden foar kommunikaasje. It team nimt stappen om de opbou te fertragen troch it romteskip wat fierder yn elke rjochting te draaien foardat de thrusters sjitte, wat de frekwinsje fan fjoeren sil ferminderje. Dizze oanpassingen binne soarchfâldich pland om de ynfloed op 'e missy te minimalisearjen en it sammeljen fan weardefolle wittenskiplike gegevens te garandearjen.

It team fan yngenieurs uploadt ek in softwarepatch om it weromkommen fan in glitch te foarkommen dat ferline jier op Voyager 1 barde. De glitch waard feroarsake troch de hâlding artikulaasje en kontrôle systeem (AACS) ferkeard kommando's. De patch is bedoeld om it romteskip yn 'e takomst te beskermjen en har operaasjes sa lang mooglik te garandearjen. It is wiidweidich hifke en kontrolearre om alle risiko's te ferminderjen dy't út 'e ymplemintaasje dêrfan ûntsteane kinne. Voyager 2 sil de patch earst krije as testbêd foardat it wurdt tapast op Voyager 1, dy't fierder fan de ierde leit en dêrom mear weardefolle gegevens hat.

Voyager 1 en Voyager 2 hawwe al grutte ôfstannen fan de ierde ôf reizge, mei Voyager 1 mear as 15 miljard kilometer fuort en Voyager 2 oer 12 miljard kilometer fuort. It missyteam ferwachtet dat it romteskip mei de útfierde maatregels noch minstens fiif jier, sa net langer, operearje sil. De Voyager-misjes jouwe ûnskatbere wearde gegevens oer ynterstellêre romte en binne wichtige mylpealen wurden yn romteferkenning.

