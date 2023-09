NASA-astronaut Frank Rubio hat it rekord brutsen foar de langste duorjende missy troch in Amerikaanske astronaut nei't se yn 'e romte strâne. Rubio wie pland om seis moanne nei it lansearjen nei it Ynternasjonaal Romtestasjon (ISS) yn septimber 2022 werom te gean nei de ierde. In steuring by syn weromrit liet him lykwols fêst yn in lege ierdebaan, wat syn ferbliuw ferlingde nei mear as in jier. Moandei oertroffen Rubio it foarige rekord fan 355 dagen ynsteld troch Mark Vande Hei yn 2022. Hy sil net earder as 27 septimber werom nei de ierde weromkomme, wat in totaal fan 371 dagen yn 'e ierdebaan markearret. Dizze prestaasje makket him ek ien fan mar seis minsken dy't in jier yn 'e romte trochbringe.

Yn in ynterview mei ABC's Good Morning America markearre Rubio de betsjutting fan syn ferlingde tiid yn 'e romte. Hy beklamme it belang fan it begripen fan hoe't it minsklik lichem oanpast en úthâldt om prestaasjes te optimalisearjen tidens takomstige romteferkenningsmissys nei de moanne, Mars en fierder. De reis fan Rubio nei it ISS wie unyk, om't hy de earste Amerikaanske astronaut waard dy't sûnt april 2021 op in Russyske Sojoez-raket ried. Dit wie ûnderdiel fan in sit-ruiloerienkomst tusken NASA en Roscosmos.

It ynsidint dat Rubio strâne liet, befette in koelmiddellek fan it Soyuz-romteskip. Njonken Rubio waarden ek Roscosmos-kosmonauten Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin beynfloede. It lek makke de romtesonde ûngeskikt foar har werom nei de ierde, wat resultearre yn in ferlinging fan har ferbliuw op it ISS foar noch seis moannen. Se binne ynsteld om letter dizze moanne werom te gean nei de ierde.

Rubio's ûnferwachte en langere missy leveret weardefolle ynsjoch yn it úthâldingsfermogen fan it minsklik lichem yn 'e romte. It bout kennis dy't sil bydrage oan it takomstige súkses fan missys foar djippe romteferkenning. Foar mear updates oer romteflecht, folgje Gizmodo's tawijd Spaceflight-side.