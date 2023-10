NASA ropt de help fan 'e wittenskiplike mienskip yn om te soargjen dat de Nancy Grace Roman Telescope, ek wol de Romeinske romteteleskoop neamd, direkt nei syn lansearring yn 2027 in wiidweidich werjefte fan it universum jaan kin. , de Romeinske romteteleskoop is fan doel om grutte-byldobservaasjes te meitsjen fan fiere stjerrestelsels en wittenskippers te helpen de mystearjes fan tsjustere matearje en tsjustere enerzjy te ûntdekken, dy't 95% fan 'e enerzjy en matearje yn 'e kosmos útmeitsje.

Om te gean mei de enoarme hoemannichten gegevens dy't de teleskoop sil sammelje, wurkje wittenskippers oan masine-learen algoritmen om patroanen en ferskynsels te identifisearjen. De gearwurking fan oare teleskopen, lykas de Hubble Space Telescope, de James Webb Space Telescope (JWST), it Keck Observatory, en Japan's PRIME, sil helpe by de ûntwikkeling fan it observaasjeplan foar Romein, ynklusyf doelseleksje en ferkenningsregio's. Derneist sil it Romeinske romteteleskoop gearwurkje mei PRIME om objekten te studearjen mei gravitasjonele lensing, en mei Hubble om âlde stjerrestelsels te studearjen en in folsleiner byld fan 'e kosmyske skiednis te bouwen. De teleskoop sil ek gearwurkje mei JWST, in bredere werjefte fan 'e kosmos leverje en doelen identifisearje foar de JWST om yn detail te ûndersykjen.

It tariedend wurk foar de Romeinske romteteleskoop is in kompleks en mei-inoar ferbûn proses wêrby't ferskate wittenskiplike teams gearwurkje om in soepele operaasje te garandearjen. Dizze ynspanningen sille de basis lizze foar krêftige wittenskiplike ûntdekkingen en it potensjeel fan it ynstrumint maksimalisearje. Troch de ekspertize en gearwurking fan 'e wittenskiplike mienskip te benutten, is NASA fan doel de Romeinske romteteleskoop te lansearjen folslein taret om de wûnders fan it universum te ferkennen.

