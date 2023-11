Nije NASA-testsinjalen springe foarút foar Deep Space Communication

Yn in baanbrekkende prestaasje hat NASA har Deep Space Optical Communications (DSOC) systeem mei súkses hifke, mei in lasersinjaal om te kommunisearjen mei it Psyche romteskip op syn reis nei in mysterieuze metalen asteroïde. Oars as tradisjonele kommunikaasjemetoaden dy't fertrouwe op radiowellen, benut it DSOC-systeem de krêft fan laserljocht om ynformaasje oer grutte ôfstannen yn 'e romte te stjoeren.

De test, dy't plakfûn op 14 novimber, befette it sjitten fan in lasersinjaal fan in ynstrumint oan board fan 'e romtesonde Psyche - in skriklike 10 miljoen miles (16 miljoen kilometer) fuort fan 'e ierde. It sinjaal waard ûntfongen troch grûnstasjons by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) yn Súd-Kalifornje, it markearjen fan de earste grutte mylpeal foar it DSOC-systeem.

Troch de krêft fan laserljocht te benutten, is NASA fan doel de kommunikaasje yn 'e djippe romte te revolúsjonearjen en gegevensferstjoersnelheden signifikant te ferheegjen. Yn ferliking mei radioweagen hat laserljocht koartere golflingten, wêrtroch't de oerdracht fan 10 oant 100 kear mear ynformaasje per tiidienheid mooglik is. Dizze trochbraak kin wichtige gefolgen hawwe foar takomstige misjes nei de moanne, Mars en fierder.

Wylst laserkommunikaasje is hifke yn 'e baan fan' e ierde en tidens misjes nei de moanne, fertsjintwurdiget it DSOC-systeem de meast útdaagjende en fierste test noch. De suksesfolle test bringt NASA in stap tichterby om astronauten fan 'e takomst yn steat te stellen om op laserljocht te fertrouwen foar naadleaze kommunikaasje mei grûnkontrôle.

Wylst it romteskip Psyche har reis trochgiet nei de asteroïde mei nammegenoat yn 'e asteroïderiem tusken Mars en Jupiter, sille yngenieurs it DSOC-systeem trochgean te ferfine en te testen. By it berikken fan har bestimming yn 2029, sil Psyche hast 29 moannen besteegje oan it bestudearjen fan 'e yntrigearjende metallyske wrâld.

FAQ:

F: Wat is it DSOC-systeem?

A: It DSOC-systeem is NASA's Deep Space Optical Communications-systeem, dat laserljocht brûkt ynstee fan radiogolven foar kommunikaasje op lange ôfstân yn 'e romte.

F: Hoe ferskilt laserkommunikaasje fan tradisjonele radiokommunikaasje?

A: Laserkommunikaasje brûkt koartere golflingten fan ljocht, wêrtroch folle flugger gegevensferfier mooglik is yn ferliking mei radiowellen.

F: Wat binne de potensjele foardielen fan laserkommunikaasje yn romte?

A: Laserkommunikaasje koe de hoemannichte ynformaasje dy't per tiidsienheid oerbrocht wurdt gâns ferheegje, de kommunikaasje yn 'e djippe romte revolúsjonearje en rapper gegevensferfier mooglik meitsje foar takomstige misjes.

F: Hoe hat de suksesfolle test fan it DSOC-systeem ynfloed op takomstige misjes?

A: De suksesfolle test bringt NASA tichterby it brûken fan laserkommunikaasje foar takomstige misjes nei de moanne, Mars en oare bestimmingen, en biedt astronauten effisjinter en betroubere kommunikaasje mei grûnkontrôle.