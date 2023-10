NASA's Psyche Mission: Reis nei de kearn fan in asteroïde.

Psyche, de Grykske goadinne fan 'e siel, liende har namme oan in himelsk foarwerp ûntdutsen yn 1852 troch Italjaanske astronoom Annibale de Gasparis. Tsjintwurdich stiet Psyche, de 16e asteroïde dy't ea ûntdutsen is, út as de grutste "M-type" asteroïde yn 'e asteroïderiem tusken Mars en Jupiter. Mei in diameter fan likernôch 226 km is Psyche foaral gearstald út izer en nikkel, dat liket op 'e ierde kearn.

Op syk nei oanwizings te sammeljen oer it ûnberikbere ynterieur fan 'e ierde, lansearre NASA koartlyn in romteskip op in reis fan seis jier, 3.6 miljard kilometer om te rendezvous mei Psyche. M-type asteroïden lykas Psyche wurde leaud dat se oerbliuwsels binne fan planeten ferneatige yn 'e iere stadia fan it sinnestelsel. Dizze metallyske wrâlden tsjinje as "natuerlike laboratoaria" foar it bestudearjen fan planetêre kearnen.

It studearjen fan 'e kearn fan' e ierde mei hjoeddeistige metoaden is útdaagjend, om't observaasjes beheind binne ta meteoriten en seismology. Metallyske meteoriten jouwe allinich glimpsen yn 'e iere skiednis fan it sinnestelsel, wylst seismology krekte gegevens fereasket fan seismografen, dy't beheind binne, benammen yn 'e oseanen en it súdlik healrûn. Derneist hindere de bûtenste lagen fan 'e ierde ús direkte sicht op' e kearn.

NASA's missy nei Psyche hat as doel om de asteroïde te ferkennen en te bepalen oft it in ienris smelte kearn is fan in ferneatige planeet dy't stadichoan ôfkuolle yn 'e rin fan' e tiid. Fierder besiket de missy de leeftyd fan it oerflak fan Psyche te ûntdekken, de gemyske gearstalling dêrfan, en oft it neist izer en nikkel lichtere eleminten befettet. Dizze ynformaasje kin weardefolle ynsjoch leverje yn 'e evolúsje fan ús eigen planeet.

Útrist mei in ferskaat oan ynstruminten, ynklusyf kamera's, spektrometers en magnetometers, sil it romteskip gegevens sammelje oer Psyche's foarm, massa, swiertekrêft en potinsjeel foar mineralferkenning. Wittenskippers wachtsje gretig op de foarútgong fan 'e missy, antisipearje op 'e rykdom oan kennis dy't it sil ûntdekke oer de kearn fan in asteroïde en de geheimen dy't it kin hâlde oer ús eigen wrâld.

