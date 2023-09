NASA's Perseverance Rover produseart soerstof op Mars

NASA's Perseverance-rover hat in wichtige mylpeal berikt troch soerstof op Mars te produsearjen. Mei it brûken fan syn Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) apparaat, konvertearre de rover koalstofdiokside yn soerstof oer in perioade fan twa jier. Dit baanbrekkende eksperimint hat 4.3 ounces (122 gram) soerstof generearre, genôch om in astronaut trije oeren te ûnderhâlden.

De suksesfolle produksje fan soerstof op Mars hat enoarm potinsjeel foar takomstige minsklike ferkenning fan 'e planeet. De mooglikheid om soerstof te generearjen út 'e pleatslike boarnen koe astronauten ynskeakelje om "fan it lân te libjen" en in duorsume oanwêzigens op Mars te fêstigjen. De atmosfear fan 'e Reade Planeet is 95% koalstofdiokside, wêrtroch it in oerfloedige boarne is foar soerstofwinning.

MOXIE leveret net allinich ademende lucht foar astronauten, mar hat ek it potensjeel om raketdrijfgas te produsearjen. De kapasiteit om soerstof en raketbrânstof te meitsjen út 'e sfear fan Mars is krúsjaal foar lange-termyn moanne misjes, de ûntwikkeling fan in moanne ekonomy, en de úteinlike minsklike ferkenning fan Mars.

Nettsjinsteande dizze wichtige prestaasje, bliuwe in protte útdagings noch foardat in libbensfetbere Mars-koloanje kin wurde oprjochte. Ekstreem lege temperatueren en lege atmosfearyske druk fan Mars jouwe wichtige risiko's foar minsklike sûnens. It ûntbrekken fan in beskermjende ozonlaach bleatstelt astronauten oan kanker-feroarsaakjende strieling, wylst de reis nei Mars ekstreem ferliezen yn bonkentichtens feroarsaket.

Dochs bliuwt de Perseverance-rover Mars ferkenne op syk nei tekens fan âld libben. As ûnderdiel fan NASA's Mars 2020-missy, sammelt de rover rotsmonsters foar takomstige analyse op ierde. Begeliedend Perseverance is de Ingenuity-helikopter, dy't 57 flechten hat útfierd oer it oerflak fan Mars, wat ús begryp fan 'e planeet fierder útwreide.

