NASA's Parker Solar Probe triomfearret oer massive sinne-útbarsting

NASA's Parker Solar Probe hat in baanbrekkende prestaasje berikt troch te moedigjen en te triomfearjen oer ien fan 'e machtichste sinne-eksplosjes ea opnommen. Op 5 septimber 2022, tidens syn 13e nauwe moeting mei de sinne, fûn it romteskip himsels yn it paad fan in kolossale koronale massa-útwerping (CME) - yntinsive útbarsten fan magnetyske fjilden en oerferhit plasma. Wat dizze moeting bûtengewoan makket, is dat de Parker Solar Probe útrist wie om dizze sinnestoarm yn ungewoane detail te fangen.

De ynstruminten fan 'e romtesonde makken betoverende bylden fan' e CME dy't út it oerflak fan 'e sinne útbarst. Dit is de earste kear yn 'e skiednis dat in romteskip sa ticht by de sinne weage hat en sa'n krêftige sinne-útbarsting oerlibbe. De gegevens sammele tidens dizze histoaryske moeting jouwe wittenskippers in ongeëvenaarde werjefte fan CME's en in kâns om se yn har iere stadia te studearjen.

De ynsjoggen krigen fan dizze missy wurde ferwachte dat se ús begryp fan CME's, har oarsprong en har gedrach signifikant befoarderje. Dizze kennis is fan ûnskatbere wearde foar it foarsizzen en mitigearjen fan 'e potinsjele gefaren dy't troch CME's foar ús technologyske ynfrastruktuer en kommunikaasjesystemen op ierde binne. Troch dizze sinne-útbarstingen better te begripen, hoopje wittenskippers effektiver strategyen te ûntwikkeljen foar it beskermjen fan ús technology-ôfhinklike maatskippij.

Dr James Anderson, in romtewaarekspert, beklamme it belang fan 'e missy fan' e Parker Solar Probe om ús ree te garandearjen om ús moderne manier fan libjen te beskermjen fan 'e gelegenheid fan' e sinne. Dizze triomf toant net allinich minsklike fernimstigens en bepaling, mar belooft ek de learboeken oer sinnefysika en romtewaarfoarsizzing te herskriuwen.

Wylst de Parker Solar Probe syn missy trochgiet, kinne wy ​​​​ferwachtsje op mear ferrassende ûntdekkingen oer ús sinne, ús tichtste stjer, en it universum dat him omjout. Dizze missy tsjinnet as in gigantyske sprong foar romtewittenskip, en iepenet nije grinzen yn ús begryp fan it gedrach fan 'e sinne en har potensjele ynfloed op ierde.

boarnen:

– Dr Sarah Mitchell, sinnefysikus by NASA

– Dr James Anderson, romtewaarekspert

Definysjes:

- Coronal mass ejection (CME): yntinsive bursts fan magnetyske fjilden en oerferhit plasma útstjoerd troch de sinne

- Sinnestoarm: in krêftige sinne-útbarsting

- Romtewaar: de stúdzje fan 'e omstannichheden yn' e romte en har effekten op ierde

- Technologyske ynfrastruktuer: de systemen en netwurken dy't op technology basearre tsjinsten en operaasjes stypje

Boarne: NASA's Parker Solar Probe triomfearret oer massive sinne-útbarsting