NASA's Parker Solar Probe sammelt weardefolle gegevens oer koronale massa-útwerping

De Parker Solar Probe, de baanbrekkende missy fan NASA om "de sinne oan te reitsjen", sylde koartlyn troch in koronale massa-útwerping (CME), in krêftige sinne-útbarsting fan opladen dieltsjes. De moeting barde op 5 septimber 2022, hoewol't de befinings en ûndersyk der omhinne binne no detaillearre yn in nij papier yn The Astrophysical Journal.

It barren markearre in wichtige ôfwiking fan 'e typyske stúdzje fan CME's, om't se normaal wurde waarnommen fan' e ierde. De Parker Solar Probe wie lykwols yn steat om dizze bepaalde CME fan tichtby te observearjen, om't it mar 5.7 miljoen kilometer fan it sinne oerflak wie. Dizze tichtby stelde wittenskippers om ûnskatbere wearde gegevens en ynsjoch te sammeljen yn 'e ynteraksje tusken CME's en interplanetêre stof.

CME's binne massive útbarstings fan 'e bûtensfear fan' e sinne dy't serieuze effekten kinne hawwe op romtewaar, ynklusyf fersteuringen foar satelliten, kommunikaasjesystemen, navigaasjetechnologyen en stroomnetten op ierde. Begripe hoe't CME's ynteraksje mei interplanetêr stof is krúsjaal foar it foarsizzen fan har ynfloed op ús planeet.

De moeting ferline septimber wie de earste kear dat Parker in CME observearre, en de resultaten wiene opmerklik. De sonde observearre de CME dy't in paad troch interplanetêre stof skjinmakke, en it ferpleatst foar sawat 6 miljoen milen fan 'e sinne. It stof waard lykwols hast fuortendaliks oanfolle troch ynterplanetêre stofdieltsjes dy't troch it sinnestelsel sweven.

Dizze ûntdekking befêstige in teory dat ynteraksjes tusken CME's en stof foarkomme, en biedt wittenskippers in djipper begryp fan 'e dynamyk yn' e korona fan 'e sinne. De observaasjes makke troch de Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamera wiene ynstruminteel yn dizze trochbraak.

Wylst mear stúdzjes en observaasjes nedich binne om de effekten fan interplanetêre stof op CME's folslein te begripen, iepenet dizze markante ûntdekking nije wegen om de kompleksiteiten fan ús sinne en har ynfloed op romtewaar te ferkennen.

Boarnen: Scientific American, NASA