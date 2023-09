NASA's OSIRIS-REx-missy is ynsteld om werom te gean nei de ierde op 24 septimber 2023, nei in sânjierrige reis yn 'e romte. De missy, offisjeel bekend as Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, waard lansearre yn 2016 mei it doel om de asteroïde Bennu te studearjen, dy't in potinsjele ynfloeddatum hat fan 24 septimber 2182.

It romtesonde OSIRIS-REx fleach yn 2017 lâns de ierde en kaam yn 2020 Bennu oan, en sammele mei súkses rotsich materiaal fan 'e stekproefsite mei de namme Nightingale. It sammele monster waard opslein yn 'e Sample Return Capsule foar de weromreis nei ierde. Op 10 maaie 2021 naam it romteskip ôfskie fan Bennu en begon syn reis werom nei hûs.

Bennu is in lyts, near-ierde asteroïde dy't ûntdutsen is yn 1999. It wurdt klassifisearre as in B-type asteroïde, wat betsjut dat it in donker oerflak hat en spektraal blau is. De asteroïde wurdt beskôge as in âlde oerbliuwsel fan it sinnestelsel en wurdt leaud dat er sûnt syn formaasje in bytsje geologyske feroaring ûnderfûn hat. It wurdt rûsd in lege tichtheid te hawwen, wat suggerearret dat it in losse samling rotsen is.

Neffens saakkundigen hat Bennu in kâns fan 1 op 2,700 om de ierde te slaan op 24 septimber 2182. Dit potinsjele kataklysmyske barren is ien fan 'e redenen wêrom't NASA Bennu keas as doel foar de OSIRIS-REx missy.

It romteskip sil de ierde berikke troch in hege snelheid yngong yn 'e sfear, folge troch de ynset fan parachutes om it te fertragen. Sadree't de stekproef is levere, sil it romteskip begjinne mei in nije missy neamd OSIRIS-APEX en gean nei in moeting mei asteroïde Apophis yn 2029.

boarnen:

- De Telegraaf

- NASA