OSIRIS-REx, de tredde missy yn 'e skiednis om in stekproef te sammeljen fan in asteroïde, hat wittenskippers ongelooflijke ynsjoch jûn yn' e mysterieuze wrâld fan romterotsen. De twa-jierrige reis fan it romteskip om asteroïde Bennu iepenbiere de ferrassende ferskaat en kompleksiteit fan dizze himellichems.

Foarôfgeand oan OSIRIS-REx hienen twa oare misjes, Hayabusa 1 en NEAR-Shoemaker, asteroïden yn detail studearre. It wie lykwols Hayabusa 1 dy't earst it bestean befêstige fan "puinpeallen", konglomeraasjes fan stiennen, sân en grint byinoar hâlden troch swakke gravitaasjekrêften.

Doe't wittenskippers Bennu yn earste ynstânsje fan teleskopen observearren, ferwachten se dat it fergelykber wie mei de asteroïde Itokawa. By neier ûndersyk ûntduts OSIRIS-REx lykwols in rotsich lânskip oars as alles wat se ea earder hienen sjoen. De poreuze en nuver-foarmige rotsen op Bennu syn oerflak útdage harren eardere oannames oer de gearstalling en struktuer fan dizze romte rotsen.

Ûndersikers realisearre dat dizze poreuze rotsen binne tige absorberend, gedrage as in crumple sône yn in auto by botsingen. Se beskermje it oerflak fan 'e asteroïde troch de enerzjy op te nimmen fan lytsere ynfallende lichems, wat resulteart yn minder kraters as ferwachte.

OSIRIS-REx makke ek in wichtige ûntdekking oer de tichtens fan 'e oerflaklaach fan Bennu. Tidens syn besykjen om samples te sammeljen, sonk it romteskip djip yn it oerflak, wat bliken die dat de oerflaklaach in folle legere tichtheid hat as de rest fan 'e asteroïde.

De oanpak fan 'e missy foar it sammeljen fan samples, oars as eardere misjes, levere ûnskatbere ynsjoch. De ûnferwachte antwurden fan it oerflak fan Bennu op de touchdown fan it romteskip fernuvere wittenskippers, en lieten se mei mear fragen om te ferkennen.

Oer it algemien hawwe de befiningen fan OSIRIS-REx eardere oannames útdage en ús begryp fan asteroïden en har ferskaat natuer útwreide. Dizze ûntdekkingen sille bydrage oan takomstige asteroïde misjes en ferbetterje ús kennis oer de skiednis fan it sinnestelsel.

