Ferrassend nij mozaïek fan it moanneoerflak iepenbiere troch NASA

NASA dielde koartlyn in adembenemend nij mozaïek fan it moanneflak op har Instagram-pagina. It mozaïek, mei de titel "Moonlight Sonata", waard makke mei ôfbyldings dy't makke binne troch twa Moon-orbiting-kamera's - de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) en ShadowCam.

Neffens it romte-agintskip jout it mozayk in loftfoto fan it moanneflak, mei tinten swart, wyt en griis. Shackleton Crater, leit yn it legere rjochts diel fan 'e ôfbylding, is benammen opmerklik. De detaillearre byldspraak fan ShadowCam lit sjoggers de permanint skaadde gebieten binnen de ynterieurflier en muorren fan 'e krater observearje. Yn tsjinstelling, de sinneljochte gebieten, lykas de râne en flanken fan 'e krater, wurde ferovere troch de LROC.

NASA dielde in koarte beskriuwing fan it mozaïek op Instagram tegearre mei de ôfbylding. De post, dy't hast 250,000 likes hat krigen sûnt syn pleatsing 12 oeren lyn, hat in oerfloed fan opmerkings krigen fan fernuvere sjoggers. In protte sprieken har eare út foar it prachtige útsicht, wylst oaren NASA priizgen foar har wurk.

Ien brûker frege oer in promininte wite sirkel binnen it mozaïek, dat NASA identifisearre as Shackleton Crater. De boeiende post generearre ferskate reaksjes, fariearjend fan fassinaasje oant bewûndering.

Dit lêste Instagram-diel is in oar foarbyld fan it fermogen fan NASA om har publyk te boeien en op te lieden mei prachtige fisuele bylden fan romte en himellichems. De konsekwinte belutsenens fan it romte-agintskip op sosjale mediaplatfoarms lykas Instagram lit it ferbine mei minsken wrâldwiid en stimulearje ynteresse yn romteferkenning.

Boarnen: NASA Instagram

Definysjes:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) - in ynstrumint oan board fan de Lunar Reconnaissance Orbiter romtesonde ûntwurpen foar it fangen hege-resolúsje bylden fan de moanne syn oerflak.

2. ShadowCam - in NASA-ynstrumint oan board fan it Korea Aerospace Research Institute romteskip neamd Danuri, ferantwurdlik foar it fêstlizzen fan detaillearre bylden fan 'e skaadgebieten fan' e moanne.

3. Shackleton Crater - in grutte ynfloed krater leit tichtby de moanne súdpoal, bekend om syn permanint skaad gebieten.