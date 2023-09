NASA-astronauten oefenje om te rinnen om pad te lansearjen foar Moon Mission

Fjouwer astronauten dy't har tariede op 'e Artemis II-missy, dy't pland is om takom jier nei de moanne te gean, namen koartlyn in oefenrin nei it lansearplak yn nije bemanningsferfierauto's by Kennedy Space Center. De astronauten, wêrûnder NASA-astronauten Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch, lykas de Kanadeeske astronaut Jeremy Hansen, pasten har yn oranje romtepakken en rieden yn 'e bemanningsferfierauto's fan it Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building nei Launch Pad 39 -B.

De droege run waard útfierd om normale lansearringsprosedueres te demonstrearjen yn tarieding op de missy, dy't al yn novimber 2024 lansearje koe. De Artemis II-missy sil de earste bemanningsflecht wêze op 'e krêftige Space Launch System-raket fan NASA, mei astronauten dy't ride yn 'e Orion romte capsule. De missy is pland om in 10-dagen reis om de moanne te wêzen, mar d'r binne gjin plannen foar in moannelâning.

De Artemis III-missy, dy't pland is om minsken foar it earst sûnt 1972 werom te nimmen nei it moanneflak, sil fertrouwe op SpaceX's Starship-romteskip as it minsklik lâningssysteem. It romteskip Starship is lykwols noch yn ûntwikkeling en wurdt ferwachte dat it klear is yn desimber 2025.

De Artemis II-missy sil de suksesfolle unbemanne testflecht fan Artemis I folgje, dy't de grinzen fan 'e Orion-romteskip skood om de feiligens fan minsklike passazjiers te garandearjen. De Orion-kapsule en de Jeropeeske tsjinstmodule foar Artemis II binne al by Kennedy Space Center, mar sille pas yn april klear wêze. De kearnpoadiumbooster wachtet op ferfier fan NASA's Michoud Assembly Facility, wylst de twa fêste raketboosters mei de trein fan Utah wurde ferfierd.

NASA-technici binne begûn mei it ferbinen fan de fjouwer RS-25-motoren, dy't waarden omboud fan it Space Shuttle-programma, oan 'e basis fan' e kearnpoadium. De kearnfaze wurdt ferwachte te kommen yn novimber, en it stapeljen fan it Space Launch System sil begjinne yn febrewaris 2024 by Kennedy Space Center's Vehicle Assembly Building.

boarnen:

Orlando Sentinel

Sitaasje: NASA's moonbound Artemis-astronauten nimme nije rit nei lansearplak yn 'e praktyk (2023, 20 septimber) ophelle 20 septimber 2023 fan [boarne]